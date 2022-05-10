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Elon Musk'tan 'Donald Trump' açıklaması! Twitter'daki yasağını kaldıracak mı?

10.05.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak için anlaşmaya varan Elon Musk’tan flaş bir ‘Donald Trump’ açıklaması geldi. Musk, ABD’nin eski Başkanı Trump’ın Twitter’daki yasağını kaldıracağını belirtti. Musk, yasakla alakalı olarak “ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz” değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk'tan 'Donald Trump' açıklaması! Twitter'daki yasağını kaldıracak mı?

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı. Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN TWITTER YASAĞI KALKACAK MI?

Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetti.

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TRUMP, TWITTER'A DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump
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