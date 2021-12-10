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  4. Elon Musk'tan ilginç açıklama! İşlerini bırakıp olmayı düşünüyor

Elon Musk'tan ilginç açıklama! İşlerini bırakıp olmayı düşünüyor

10.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'dan çok ilginç bir açıklama yaptı. Dünyanın en zengin ismi, yaptığı açıklamada, işlerini bırakmayı ve influencer olmayı düşündüğünü belirtti.

Elon Musk'tan ilginç açıklama! İşlerini bırakıp olmayı düşünüyor

Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada detay vermeden "işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" dedi.

CİDDİYETİ NET DEĞİL

Musk'ın bu konuda ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Elon Musk Tesla'nın yanı sıra roket geliştiren SpaceX'in, beyine takılan bir çip geliştiren Neuralink'in ve altyapı şirketi The Boring Company'nin başında bulunuyor.

(Reuters)

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Elon Musk
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