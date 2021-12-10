Elon Musk'tan ilginç açıklama! İşlerini bırakıp olmayı düşünüyor

Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada detay vermeden "işlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum" dedi.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

CİDDİYETİ NET DEĞİL

Musk'ın bu konuda ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Elon Musk Tesla'nın yanı sıra roket geliştiren SpaceX'in, beyine takılan bir çip geliştiren Neuralink'in ve altyapı şirketi The Boring Company'nin başında bulunuyor.

(Reuters)

