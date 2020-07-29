Elon Musk'tan insanlığı endişelendiren yapay zeka senaryosu!

Elon Musk, yapay zekaya en yakın isimlerden biri. Ancak Musk'ın açıklamalarına bakılırsa yapay zeka, onun gözünde yan etkisi fazla olan bir ilaç gibi. Zira, ünlü isim yapay zekanın potansiyelini her fırsatta dile getirse de onun getireceği kötü yan etkileri de paylaşmaktan geri durmuyor. Bunun bir benzeri geçtiğimiz günlerde yaşandı. Google'ın DeepMind'ini endişe verici olarak niteleyen Elon Musk, yaptığı bir açıklamasında ise yapay zekanın insanlığa neler yapabileceğine dair çıkarımlarda bulundu.

ELON MUSK İNSANDAN AKILLI YAPAY ZEKA İÇİN TARİH VERDİ

Yapay zeka konusunda Elon Musk bu kez New York Times'a konuşmayı tercih etti. Musk açıklamasında ilk olarak, yapay zekanın ilerleyişinden dolayı insanlığı uyardı. Ünlü CEO, 5 yıl içerisinde yapay zekanın insan zekasını geride bırakma ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yaptı. Fakat Musk'ın insanlığı asıl ilgilendiren açıklaması tam olarak da bu noktadan sonra başlıyor.

DÜNYA CEHENNEME DÖNÜŞMEYECEK AMA...

Musk, yapay zekanın insan zekasını geçmesiyle birlikte dünyanın çok garip bir yer olacağını söylüyor. Ona göre dünya, insanlar için bir Hollywood filmi gibi cehenneme dönüşmeyecek ancak işler günümüze kıyasla daha 'dengesiz' ve 'garip' olacak. Musk'ın dengesiz ve garip nitelemesinden kastı ne bilinmiyor. Bazı 'çok zeki' insanların yapay zeka tehdidini fark edemediğini de ifade eden Musk, onların yapay zekanın hiç olmadığı kadar zeki olabilme ihtimalini hiç düşünmediği görüşünde.

