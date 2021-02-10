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Elon Musk'tan Mars şehri için 3. Dünya Savaşı uyarısı!

10.02.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'tan Mars şehri için 3. Dünya Savaşı uyarısı!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda Mars şehri hedefi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk, açıklamasında, "Bu şehri muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce kendi kendine yetecek şekilde ayakta tutmaya çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Uzay araştırmaları yürüten SpaceX'in CEO'luk görevini üstlenen Elon Musk'ın en büyük projelerinden biri Mars'a gitmek ve Mars'ta bir koloni kurmak. Musk ve Musk'a bağlı şirketler bunun için canla başla çalışıyor. Elon Musk ise 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda yaptığı açıklamada Mars hayali hakkında daha fazla şey söylüyor. Üstelik ünlü milyarderlerin söyledikleri arasında 3. Dünya Savaşı'na yönelik bir uyarı da bulunuyor.

HEDEF KENDİ KENDİNE İDAME ETTİREN BİR ŞEHİR

Elon Musk, 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda yaptığı açıklamada, hedefinin muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir yaratmak olduğunu ifade etti. Musk bunu hedeflemenin yararlı olacağını düşündüğünü söylerken, hedefin sadece birkaç kişi veya bir üs değil, kendi kendini idame ettiren bir şehir olması gerektiğini belirtti.

3. DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE AYAKTA TUTMALIYIZ

İnsanlığın dünya üzerindeki yaşamının büyük bir savaşla, süper yanardağ patlamasıyla, gök taşı çarpmasıyla ya da kendi kendine yok olabilebileceği yönünde yorum yapan ünlü isim, olası bir 3. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurma olasılığının oldukça düşük olduğunu kaydetti. Musk buna ek olarak, ''Bu şehri muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'ndan önce kendi kendine yetecek şekilde ayakta tutmaya çalışmalıyız'' dedi.

Mars

Dünya'dan Mars'a herhangi bir sebeple tedarik sağlanamaması halinde Mars'taki şehrin yok olup olmayacağını test etmenin önemini vurgulayan Musk, ''3. Dünya Savaşı’ndan önce ya da sonra Mars’ta kendi kendine yetebilen bir şehir yaratabilecek miyiz? Umarım böyle bir savaş asla olmaz. Ancak böyle bir şehir kurmak istiyorsak bunu savaştan önce denemeliyiz” ifadelerini kullandı.

''BİRAZ CILIZ GÖRÜNÜYORUZ''

Öte yandan Elon Musk, "Açıkçası, medeniyet mevcut durumda çok güçlü görünmüyor, biliyorsunuz, şu anda biraz cılız görünüyoruz" diye de ekleme yaptı. Musk, daha önce 2050 yılına kadar Mars'ta bir şehir kurma arzusunu dile getirmişti.

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