Elon Musk'tan öncesi vs Elon Musk'tan sonrası... Twitter'da yüz binlerce beğeni aldı! Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor

Elon Musk'tan önce Twitter ve Elon Musk'tan sonra Twitter... Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı devraldığından beri sosyal medya platformunun içinde çok büyük değişiklikler yaptı. Üst düzey yöneticileri kovmayla başlayan süreç, çok sayıda çalışanın istifa etmesine ve Twitter'daki çalışan sayısının büyük ölçüde azalmasına neden oldu. Sosyal medyada ise "Elon Musk'tan önce Twitter ve Elon Musk'tan sonra Twitter" paylaşımı yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu paylaşım Lauren Chen isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapıldı.

Yapılan paylaşımda "Elon'dan önce Twitter vs Elon'dan sonra Twitter" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda yer alan ve Elon Musk Twitter'ın kontrolünü ele geçirmeden öncesine ve sonrasına ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ise şirketteki kadın çalışan sayısına dikkat çekildi.

Twitter before Elon vs Twitter after Elon pic.twitter.com/rnhsgWc2IN