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Elon Musk'tan öncesi vs Elon Musk'tan sonrası... Twitter'da yüz binlerce beğeni aldı! Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor

21.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya Elon Musk'tan önce Twitter ve Elon Musk'tan sonra Twitter karşılaştırmasını konuşuyor! Söz konusu karşılaştırma bir Twitter kullanıcısı tarafından fotoğraflı bir şekilde yapıldı. Fotoğraflardaki fark büyük dikkat çekti. Elon Musk'tan önce Twitter vs Elon Musk'tan sonra Twitter karşılaştırması kullanıcılarından da büyük ilgi gördü. Söz konusu paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeniye ulaştı.

Elon Musk'tan öncesi vs Elon Musk'tan sonrası... Twitter'da yüz binlerce beğeni aldı! Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor

Elon Musk'tan önce Twitter ve Elon Musk'tan sonra Twitter... Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı devraldığından beri sosyal medya platformunun içinde çok büyük değişiklikler yaptı. Üst düzey yöneticileri kovmayla başlayan süreç, çok sayıda çalışanın istifa etmesine ve Twitter'daki çalışan sayısının büyük ölçüde azalmasına neden oldu. Sosyal medyada ise "Elon Musk'tan önce Twitter ve Elon Musk'tan sonra Twitter" paylaşımı yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu paylaşım Lauren Chen isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapıldı.

"ELON'DAN ÖNCE TWITTER VS ELON'DAN SONRA TWITTER"

Yapılan paylaşımda "Elon'dan önce Twitter vs Elon'dan sonra Twitter" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda yer alan ve Elon Musk Twitter'ın kontrolünü ele geçirmeden öncesine ve sonrasına ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ise şirketteki kadın çalışan sayısına dikkat çekildi.

Tweet

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Anket başlattı: Trump, Twitter'a dönsün mü? Anket başlattı: Trump, Twitter'a dönsün mü?

Twitter'ı geçtiğimiz ay satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, son olarak dikkat çeken bir ankete imza atmış ve geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter'a dönsün mü?" anketi başlatmıştı. Anketten "Trump, Twitter'a dönsün" sonucu çıkınca Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılmıştı.

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Elon Musk Twitter

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