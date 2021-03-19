Elon Musk'tan Starship paylaşımı: ''Neredeyse hazır''

Elon Musk şu sıralar kripto paralar hakkında attığı tweet'lerle gündeme geliyor olsa da kimilerine göre SpaceX şirketi ile deyim yerindeyse bir çağı kapatıp başka bir çağı açmak üzere. Uzay turizmi için adımlar atan şirketlerden biri olan SpaceX, uzay yolculukları için geliştirdiği Starship mekiği ile bir süredir testler gerçekleştiriyor. Uzay seyahatlerinde kullanılması beklenen bu mekik, bugüne dek birden fazla kez 'patladı'. Ancak tüm bunlara rağmen şirket testlerden vazgeçmedi.

STARSHİP SN11 İLE BAŞARDI

Son denemede Starship SN10 yere başarılı bir şekilde inmeyi başardı. Fakat bu kez mekik yere indikten sonra patladı. Buna rağmen yapılan test, büyük bir adım olarak görüldü. Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği SpaceX, şimdi ise SN11 ile bir uçuş daha gerçekleştirmeyi planlıyor ve Musk'ın paylaşımına bakılırsa bu uçuş çok yakın.

''NEREDEYSE UÇMAYA HAZIR''

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden, SpaceX'e ait ''geçen haftaki Starship SN10 uçuş testinin video özeti'' paylaşımını alıntıladı. Musk paylaşımı alıntılayarak ise ''SN11 neredeyse uçmaya hazır'' ifadesini kullandı. Böylece ünlü milyarder, SN11'in uçuş testinin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini ima etti.

SN11 almost ready to fly https://t.co/fXmjJZOiKk — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2021

Starship uzay mekiğinin ne zaman fırlatılacağına yönelik henüz tam bir tarih verilmiş değil. Fakat SN11 denemesiyle şirketin önceki başarılarının üzerine bir tuğla daha koyması bekleniyor.

