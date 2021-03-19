HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk'tan Starship paylaşımı: ''Neredeyse hazır''

Elon Musk'tan Starship paylaşımı: ''Neredeyse hazır''

19.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, aynı zamanda 'Tesla'nın Tekno Kralı' Elon Musk, uzay mekiği Starship için bir paylaşım yaptı. Musk, yaptığı paylaşım ile Starship prototipi SN11'in uçuş denemesine az kaldığını ima ederek, ''Neredeyse hazır'' dedi.

Elon Musk'tan Starship paylaşımı: ''Neredeyse hazır''

Elon Musk şu sıralar kripto paralar hakkında attığı tweet'lerle gündeme geliyor olsa da kimilerine göre SpaceX şirketi ile deyim yerindeyse bir çağı kapatıp başka bir çağı açmak üzere. Uzay turizmi için adımlar atan şirketlerden biri olan SpaceX, uzay yolculukları için geliştirdiği Starship mekiği ile bir süredir testler gerçekleştiriyor. Uzay seyahatlerinde kullanılması beklenen bu mekik, bugüne dek birden fazla kez 'patladı'. Ancak tüm bunlara rağmen şirket testlerden vazgeçmedi.

Starship

STARSHİP SN11 İLE BAŞARDI

Son denemede Starship SN10 yere başarılı bir şekilde inmeyi başardı. Fakat bu kez mekik yere indikten sonra patladı. Buna rağmen yapılan test, büyük bir adım olarak görüldü. Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği SpaceX, şimdi ise SN11 ile bir uçuş daha gerçekleştirmeyi planlıyor ve Musk'ın paylaşımına bakılırsa bu uçuş çok yakın.

''NEREDEYSE UÇMAYA HAZIR''

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden, SpaceX'e ait ''geçen haftaki Starship SN10 uçuş testinin video özeti'' paylaşımını alıntıladı. Musk paylaşımı alıntılayarak ise ''SN11 neredeyse uçmaya hazır'' ifadesini kullandı. Böylece ünlü milyarder, SN11'in uçuş testinin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini ima etti.

Starship uzay mekiğinin ne zaman fırlatılacağına yönelik henüz tam bir tarih verilmiş değil. Fakat SN11 denemesiyle şirketin önceki başarılarının üzerine bir tuğla daha koyması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Dikkatleri üzerine çekmişti! Resmen Türkiye'ye geliyorDikkatleri üzerine çekmişti! Resmen Türkiye'ye geliyor
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Çocuklar için Instagram yolda!

Anne ve babaları yakında ilgilendiriyor! Sürpriz adım

Redmi Note 10 ailesi Türkiye'ye geliyor! İşte verilen tarih

Dikkatleri üzerine çekmişti! Resmen Türkiye'ye geliyor

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ten iOS 14.5 için yeni açıklama!

Facebook CEO'sundan dikkat çeken açıklama!

NASA, Ay seferleri için kullanmayı planladığı motorun testini tamamladı

NASA'dan tarihi başarı! Tam bir dönüm noktası

Facebook zihin okuyan bilekliğinin prototipini gösterdi

Sosyal medya devi zihin okuyacak!

Samsung'un Galaxy Note'suz Unpacked haritası ortaya çıktı!

Yol haritası sızdı! Popüler model için büyük şok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.