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Elon Musk'tan tarihi uçuş öncesi Richard Branson'a çıplak ayaklı ziyaret!

12.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaya giden ilk milyarder Richard Branson, tarihi uçuş öncesi Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk tarafından ziyaret edildi. Çıplak ayaklı Musk ile birlikte poz veren Branson, paylaştığı fotoğrafa "Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" notunu düştü.

Elon Musk'tan tarihi uçuş öncesi Richard Branson'a çıplak ayaklı ziyaret!

Virgin Galactic’in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson, kendisine "uzaya giden ilk milyarder "unvanını kazandıran uçuşta başarıya ulaştı. Richard Branson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

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SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu. Bu üç kişiden biri olan Elon Musk'ın ise tarihi uçuş öncesi Richard Branson'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

"SABAHA BİR ARKADAŞLA BAŞLAMAK HARİKA"

Kalkıştan iki saat önce Branson, Twitter'da mutfakta çıplak ayaklı olan Musk ile bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü milyarder fotoğrafın altına "Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" diye yazdı.

SpaceX'in kurucusu, uçuş öncesi Virgin Galactic'in New Mexico'daki fırlatma tesislerini ziyaret etti. Daha sonra Branson'ın diğer uzay uçuşu şirketi Virgin Orbit'in CEO'su ile görüştü.

RİCHARD BRANSON'DAN ELON MUSK'A: "O TAM BİR GECECİ"

Uçuştan sonra düzenlediği basın toplantısında Richard Branson, "Bu sabah Elon Musk'ı saat üçte mutfağımda bulmak ve bize en iyisini dilemek için gelmesi harikaydı" dedi. Branson, "Ben çoktan yatmıştım ve o hâlâ yatmamıştı. O tam bir gececi ve bizim saatlerimiz tamamen farklı. Ama onca yolu gelip bize iyi dileklerini iletmesi çok hoş." ifadelerini kullandı.

SORUNSUZ BİR UÇUŞ

Sadece birkaç saat sonra Branson, iki pilot ve yolcu olarak bekleyen diğer üç Virgin Galactic çalışanı eşliğinde havalandı. Yolculuk 90 dakika sürdü ve uzay uçağı Unity-2 Branson ve beraberindekilerle birlikte sorunsuz bir şekilde yeryüzüne indi. Elon Musk ise uçuş öncesi olduğu gibi uçuş sonrası da Branson'ı unutmadı.

ELON MUSK'TAN TEBRİK

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden başarılı yolculuğu tebrik etti. Musk, konuya ilişkin tweet'inde "Tebrikler, güzel uçuş!" ifadelerine yer verdi.

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Elon Musk
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