Elon Musk'tan tarihi uçuş öncesi Richard Branson'a çıplak ayaklı ziyaret!

Virgin Galactic’in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson, kendisine "uzaya giden ilk milyarder "unvanını kazandıran uçuşta başarıya ulaştı. Richard Branson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu. Bu üç kişiden biri olan Elon Musk'ın ise tarihi uçuş öncesi Richard Branson'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Kalkıştan iki saat önce Branson, Twitter'da mutfakta çıplak ayaklı olan Musk ile bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü milyarder fotoğrafın altına "Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" diye yazdı.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8