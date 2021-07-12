Elon Musk'tan tarihi uçuş öncesi Richard Branson'a çıplak ayaklı ziyaret!

Virgin Galactic’in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson, kendisine "uzaya giden ilk milyarder "unvanını kazandıran uçuşta başarıya ulaştı. Richard Branson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu. Bu üç kişiden biri olan Elon Musk'ın ise tarihi uçuş öncesi Richard Branson'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

"SABAHA BİR ARKADAŞLA BAŞLAMAK HARİKA"

Kalkıştan iki saat önce Branson, Twitter'da mutfakta çıplak ayaklı olan Musk ile bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü milyarder fotoğrafın altına "Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" diye yazdı.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

SpaceX'in kurucusu, uçuş öncesi Virgin Galactic'in New Mexico'daki fırlatma tesislerini ziyaret etti. Daha sonra Branson'ın diğer uzay uçuşu şirketi Virgin Orbit'in CEO'su ile görüştü.

RİCHARD BRANSON'DAN ELON MUSK'A: "O TAM BİR GECECİ"

Uçuştan sonra düzenlediği basın toplantısında Richard Branson, "Bu sabah Elon Musk'ı saat üçte mutfağımda bulmak ve bize en iyisini dilemek için gelmesi harikaydı" dedi. Branson, "Ben çoktan yatmıştım ve o hâlâ yatmamıştı. O tam bir gececi ve bizim saatlerimiz tamamen farklı. Ama onca yolu gelip bize iyi dileklerini iletmesi çok hoş." ifadelerini kullandı.

SORUNSUZ BİR UÇUŞ

Sadece birkaç saat sonra Branson, iki pilot ve yolcu olarak bekleyen diğer üç Virgin Galactic çalışanı eşliğinde havalandı. Yolculuk 90 dakika sürdü ve uzay uçağı Unity-2 Branson ve beraberindekilerle birlikte sorunsuz bir şekilde yeryüzüne indi. Elon Musk ise uçuş öncesi olduğu gibi uçuş sonrası da Branson'ı unutmadı.

Congratulations, beautiful flight! — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2021

ELON MUSK'TAN TEBRİK

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden başarılı yolculuğu tebrik etti. Musk, konuya ilişkin tweet'inde "Tebrikler, güzel uçuş!" ifadelerine yer verdi.

