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Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup! O iddialar çok konuşulacak

30.08.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'tan Twitter'ı satın alma anlaşmasının feshine ilişkin yeni bir mektup geldi. Mektupta Twitter’ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun iddialarına dikkat çekilerek, bunların doğru olması halinde Twitter'ın, anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

Elon Musk'tan Twitter'a ilşkin yeni mektup! O iddialar çok konuşulacak

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için yeni bir mektup gönderdi.

Söz konusu mektubun, Twitter’ın eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun şirketin sahte hesaplarla ilgili uygulamaları konusunda ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunun ardından gönderilmesi dikkati çekti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter'ı satın alma anlaşmasına ilişkin 29 Ağustos'ta yeni bir mektup kaleme aldı.

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"TWİTTER BAZI HÜKÜMLERİ İHLAL ETTİ"

Zatko'nun iddialarına dikkat çekilen mektupta, bunların doğru olması halinde Twitter'ın anlaşmanın bazı hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi. Mektupta, iddiaların anlaşmanın feshi için ilave ve belirgin temeller sunduğu bildirildi.

Ayrıca, Musk'ın Twitter'ın 'spam' hesapları ölçme yöntemi konusunda şirketin eski güvenlik şefi Zatko'dan bilgi istediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Twitter’ın eski güvenlik şefi Zatko, ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunda şirketin federal yetkilileri spam ve bot hesaplar konusunda yanılttığı iddiasında bulunmuştu.

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Zatko'nun suç duyurusunda, Twitter’ın spam hesapların sayısını azaltmak yerine kullanıcı sayısının artışına öncelik verdiği ve yöneticilerin de günlük kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak 10 milyon dolara varan ikramiyeler kazandığı iddia edilmişti.

Twitter ise suç duyurusunda yer alan iddiaları yalanlamıştı.

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

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Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim'de görülmeye başlanacak. (AA)

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Elon Musk Twitter
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