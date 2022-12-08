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Elon Musk'tan Twitter'a 'kuzen' kadrosu! ABD basını yazdı: Binlerce kişiyi kovup onları işe aldı

08.12.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Twitter kararları oldukça ses getiriyor. Musk'ın Twitter'da attığı her adım ise ayrı bir olay oluyor. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklenmiş gibi duruyor. Çünkü ABD basını, Musk'ın iki kuzeni James Musk ve Andrew Musk'ı Twitter'da çalışmak üzere işe aldığını yazdı. Görünüşe göre Musk, aile üyelerini Twitter'ın San Francisco'daki merkezinde çalışmak üzere işe alarak şirkette bir 'kuzen' kadrosu açtı.

Elon Musk'tan Twitter'a 'kuzen' kadrosu! ABD basını yazdı: Binlerce kişiyi kovup onları işe aldı

Elon Musk'ın Twitter günleri oldukça yoğun geçiyor. 44 milyar dolara satın aldığı platformda yeni bir dönem başlatan ünlü milyarder, hatırlayacağınız üzere işe çalışanlarını kovarak başlamıştı. Üst düzey yöneticiler işten çıkartılırken, daha sonra binlerce Twitter çalışanı da işten çıkartılmıştı. Twitter 2.0 ültimatomu ise çalışanların istifasıyla sonuçlanmış ve tüm dünyada yankı bulmuştu. Ancak Musk'ın imza attığı şaşırtıcı Twitter olayları hiç bitecek gibi durmuyor. Son olarak ABD basınında yer alan bir haber, bu konuda oldukça ses getirdi.

Business Insider'ın yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Elon Musk aile üyelerini Twitter'ın San Francisco'daki merkezinde çalışmak üzere işe aldı. Milyarderin kuzenleri olan James Musk ve Andrew Musk'ın artık tam zamanlı Twitter çalışanları gibi göründüğü belirtildi.

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Andrew Musk'ın yazılım mühendisliği projelerinde çalıştığı, James Musk'ın ise Elon Musk'a çeşitli görevlerde yardımcı olduğu ifade edildi.

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TWITTER'IN AVUKATINI KOVDU

Öte yandan sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yeni sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, şirketin avukatı James Baker'ı işten kovdu. Musk, Baker'ın işten çıkarılmasına gerekçe olarak hakkındaki sansür iddialarını gösterdi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararı kamuoyuna duyuran Musk, "Halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki muhtemel rolüne ilişkin endişeler nedeniyle bugün Twitter'dan çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Musk, işten çıkarılmadan önce Baker'ın konuyla ilgili bilgisine başvurulduğunu belirterek, avukatın verdiği yanıtların "inandırıcı olmadığını" ifade etti.

Twitter'ın eski yönetimi tarafından işe alınmadan önce Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) avukatlığını yapan Baker'ın, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberleri Twitter'da sansürlediği kamuoyuna yansımıştı.

TWITTER'DA YATAK ODALARI

Musk'ın Twitter ofislerine yatak yerleştirdiği iddiaları konuşurken, dikkat çeken bir adım atıldı. San Francisco yetkilileri, bu konuda bir soruşturma başlattı.

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Elon Musk Twitter

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