Elon Musk tarih verdi

Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce Neuralink insan beynine çip yerleştirme projesi açıklanmıştı. Elon Musk tarafından devam ettirilen bu projenin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyordu. Fakat Musk konu ile alakalı son derece önemli açıklamalarda bulundu. Hatta tarih bile belli olmaya başladı.

Neuralink isimli şirket bu çalışmada öncü olacak. İlk olarak felçli insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor. Fakat onun öncesinde bazı hayvanlarda deneme aşamalarının tamamlanması son derece önemli.

Musk tarafından yapılan açıklamalara göre bu projede önemli bir aşama tamamlandı. Beyin çipi isimli bir aparat maymuna takıldı ve onun video oyunu oynayabildiği ifade edildi. Böylece beklenenden hızlı bir gelişme yaşandığı ortaya konuldu.

Tüm bunlara ek olarak Musk maymunların kendi aralarında video oyunları oynayabilmesini de sağlamayı amaçlıyor. Böylece hayvanlar ile ilgili yapılan testler tamamlanmış olacak. Bildiğiniz üzere herhangi bir yeni icat topluma sunulmadan önce hayvanlar üzerinde deneniyor. Eğer işe yararsa bu sefer insanların hizmetine sunuluyor.