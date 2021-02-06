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Elon Musk tarih verdi

06.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Elon Musk tarih verdi

Neuralink insan beynine çip yerleştirme tarihi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Konuyla alakalı konuşan Musk önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen detaylar.

Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce Neuralink insan beynine çip yerleştirme projesi açıklanmıştı. Elon Musk tarafından devam ettirilen bu projenin ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyordu. Fakat Musk konu ile alakalı son derece önemli açıklamalarda bulundu. Hatta tarih bile belli olmaya başladı.

Neuralink isimli şirket bu çalışmada öncü olacak. İlk olarak felçli insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor. Fakat onun öncesinde bazı hayvanlarda deneme aşamalarının tamamlanması son derece önemli.

Musk tarafından yapılan açıklamalara göre bu projede önemli bir aşama tamamlandı. Beyin çipi isimli bir aparat maymuna takıldı ve onun video oyunu oynayabildiği ifade edildi. Böylece beklenenden hızlı bir gelişme yaşandığı ortaya konuldu.
Tüm bunlara ek olarak Musk maymunların kendi aralarında video oyunları oynayabilmesini de sağlamayı amaçlıyor. Böylece hayvanlar ile ilgili yapılan testler tamamlanmış olacak. Bildiğiniz üzere herhangi bir yeni icat topluma sunulmadan önce hayvanlar üzerinde deneniyor. Eğer işe yararsa bu sefer insanların hizmetine sunuluyor.

Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipleri eğer gerekli aşamaları geçerse felçli insanlara büyük umut olacak. Bazı kişiler bildiğiniz üzere ağır felç geçirdiği için vücudunu hiçbir şekilde kontrol edemiyor. Böyle durumlarda Neuralink çipi kullanılabilir ve onların vücutlarını hareket ettirmesi sağlanabilir.

Musk bu yılın sonunda çiplerin kullanıma sunulma ihtimalinin olduğunu söyledi. Fakat genellikle onun verdiği tarihler biraz erken oluyor. Bu nedenle 2021 yılının sonundan ziyade 2022 yılında kullanıma sunulması daha yüksek bir ihtimal.

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