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Elon Musk: Tesla 1000 km menzil sunan batarya üzerinde çalışıyor

25.11.2020 09:57 | Son Güncelleme:
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Elon Musk: Tesla 1000 km menzil sunan batarya üzerinde çalışıyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geleceğe dair umut veren açıklamalarda bulundu. Musk'ın açıklamalarına göre Tesla ekibi, yaklaşık olarak 1000 km menzil sunabilen bir batarya üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, elektrikli otomobillerin menzil dezavantajını yok edebilir. Üstelik Musk'a göre Avrupa için kompakt modeller de yolda.

Elon Musk Tesla ve SpaceX adlı iki şirketli ile sık sık gündeme geliyor. SpaceX ile uzay teknolojilerine dair yeni gelişmelere adım atan Musk, Tesla ile ise elektrikli otomobil konusunda rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Elon Musk'ın şirketleri kadar, açıklamaları da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz salı günü bir konferansta konuşan Musk, konuşmasında hem şirketi Tesla'dan hem de Tesla'nın yeni nesil teknolojilerinden bahsetti.

ELON MUSK AVRUPA İÇİN MÜJDE VERDİ

Musk, Business Insider'ın aktardığına göre ilk olarak Avrupa'daki Tesla takipçilerini mutlu edebilecek bir bilgi paylaştı. Buna göre yakında Avrupa pazarı için daha kompakt Tesla otomobilleri üretilebilir. ''Avrupa'da kompakt bir araca belki de bir hatchback ya da ona benzer bir şey yapmak daha mantıklı.'' diyen Musk, yoğun kentlerde park alanlarına sığabilen bir araç sahibi olmanın oldukça önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Musk, "Berlin'de araba kullanırken bir park yeri bulmakta oldukça zorlandım" diyerek kendi tecrübesini de aktardı. Fakat Musk'ın açıklamalarının en dikkat çeken noktası bu değildi.

Tesla Model Y

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1000 KM MENZİLE SAHİP BATARYA GELİYOR

Elon Musk, Tesla için asıl müjdeyi ise bu noktadan sonra verdi. Zira Ünlü CEO, 600 mil yani yaklaşık 1000 km menzile sahip bir bataryanın geliştirme aşamasında olduklarını açıkladı. Eğer bu batarya üretilirse, en fazla 652 km menzile sahip Tesla otomobilleri artık çok daha uzun yollara şarj derdini düşünmeden çıkabilir. Ancak batarya menzilini ve ömrünü iyileştirmenin uzun bir yolu var. Bunu da unutmamak gerek.

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