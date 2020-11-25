Elon Musk: Tesla 1000 km menzil sunan batarya üzerinde çalışıyor

Elon Musk Tesla ve SpaceX adlı iki şirketli ile sık sık gündeme geliyor. SpaceX ile uzay teknolojilerine dair yeni gelişmelere adım atan Musk, Tesla ile ise elektrikli otomobil konusunda rakipleriyle kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Elon Musk'ın şirketleri kadar, açıklamaları da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz salı günü bir konferansta konuşan Musk, konuşmasında hem şirketi Tesla'dan hem de Tesla'nın yeni nesil teknolojilerinden bahsetti.

ELON MUSK AVRUPA İÇİN MÜJDE VERDİ

Musk, Business Insider'ın aktardığına göre ilk olarak Avrupa'daki Tesla takipçilerini mutlu edebilecek bir bilgi paylaştı. Buna göre yakında Avrupa pazarı için daha kompakt Tesla otomobilleri üretilebilir. ''Avrupa'da kompakt bir araca belki de bir hatchback ya da ona benzer bir şey yapmak daha mantıklı.'' diyen Musk, yoğun kentlerde park alanlarına sığabilen bir araç sahibi olmanın oldukça önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Musk, "Berlin'de araba kullanırken bir park yeri bulmakta oldukça zorlandım" diyerek kendi tecrübesini de aktardı. Fakat Musk'ın açıklamalarının en dikkat çeken noktası bu değildi.