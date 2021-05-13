Elon Musk, Tesla araç alımlarında artık kullanılmayacağını söyledi, bitcoin yüzde 10 düştü

Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para birimi bitcoin'in, Tesla araçların satın alımında kullanılmasını askıya aldıklarını söyledi.

Bu açıklama sonrası bitcoinin piyasa değeri yüzde 10 değer kaybederken, Tesla hisseleri de düştü.

Tesla, şirketin ürettiği araçların bitcoin ile satın alınabileceğini henüz Mart ayı sonunda duyurmuştu. Bu karar, çevreciler ve bazı yatırımcılar tarafından tepki çekmişti.

Elon Musk askıya alma kararı ile ilgili açıklamasında da çevresel etkilerin altını çizdi:

"Bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde giderek daha fazla fosil yakıt kullanılıyor olmasından endişe duyuyoruz. Özellikle de kömür ki, tüm sera gazları arasında en kötü etki onun"

Musk paylaşımının devamında, "Kripto para iyi bir fikir… Ama bu çevreye verme pahasına olamaz" dedi.

Bitcoin için harcanan enerji, Arjantin'in tükettiği elektriği yakın bir zaman önce geride bıraktı.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre, Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.