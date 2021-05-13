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Elon Musk, Tesla araç alımlarında artık kullanılmayacağını söyledi, bitcoin yüzde 10 düştü

13.05.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para birimi bitcoinin, Tesla araçların satın alımında kullanılmasını askıya aldıklarını söyledi. Bu açıklama sonrası bitcoinin piyasa değeri yüzde 10 değer kaybederken, Tesla hisseleri de düştü.

Elon Musk, Tesla araç alımlarında artık kullanılmayacağını söyledi, bitcoin yüzde 10 düştü

Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para birimi bitcoin'in, Tesla araçların satın alımında kullanılmasını askıya aldıklarını söyledi.

Bu açıklama sonrası bitcoinin piyasa değeri yüzde 10 değer kaybederken, Tesla hisseleri de düştü.

Tesla, şirketin ürettiği araçların bitcoin ile satın alınabileceğini henüz Mart ayı sonunda duyurmuştu. Bu karar, çevreciler ve bazı yatırımcılar tarafından tepki çekmişti.

Elon Musk askıya alma kararı ile ilgili açıklamasında da çevresel etkilerin altını çizdi:

"Bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde giderek daha fazla fosil yakıt kullanılıyor olmasından endişe duyuyoruz. Özellikle de kömür ki, tüm sera gazları arasında en kötü etki onun"

Musk paylaşımının devamında, "Kripto para iyi bir fikir… Ama bu çevreye verme pahasına olamaz" dedi.

Bitcoin için harcanan enerji, Arjantin'in tükettiği elektriği yakın bir zaman önce geride bıraktı.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre, Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.

Bitcoin için harcanan enerji. Bitcoin için harcanan enerji pek çok ülkenin toplam tüketiminden fazla. .Musk, Tesla'nın elinde olan bitcoinleri satmayacağını ve daha sürdürülebilir enerjiye geçildiği anda işlemlerde kullanmak istediklerini de kaydetti.

Tesla'nın elinde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor.

Piyasa analistlerine göre, bu adım, elektrikli araç üreticisi şirketin, iklim değişimi konusunda hassas olan yatırımcılarının endişelerini gidermek için atıldı.

BBC'ye konuşan Burman Yatırım'dan Julia Lee, "Çevresel, Sosyal ve Kurum İdaresi meseleleri birçok yatırımcı için temel motivasyon haline gelmiş durumda" diyerek Tesla'nın bitcoin kararını bu açıdan değerlendirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=bif9dF\_H4Jw&t=2s

Elon Musk ve kripto para merakı

Ancak Lee, karşı görüşü de dile getirerek, "Bazıları Elon Musk'ın, tıpkı daha önce olduğu gibi yine kripto para piyasasını etkilemeye çalıştığını düşünebilir" dedi.

Tesla geçen ay, yılın ilk çeyreği için 438 milyon dolar kar açıkladı.

Elon Musk, dünyadaki en ünlü kripto para kullanıcılarından biri ve bitcoin ile dogecoin içeren paylaşımları ile sıkça gündem oluyor.

Bir sosyal medya şakası olarak başlayan dogecoin, onun yaptığı paylaşımlarla 4. büyük kripto para birimi haline geldi.

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