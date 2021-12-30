Elon Musk, Tesla'nın robotu Tesla Bot hakkında konuştu: Bir arkadaş olabilir

Tesla'nın insansı robotu Tesla Bot, Tesla AI Day etkinliğinde tanıtılmıştı. Şirketin bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen insansı robotunun, market alışverişi gibi günlük hayattaki basit ve sıradan görevleri yerine getirmesinin amaçlandığı söylenmişti. Şimdi ise elimizde Tesla Bot hakkında yeni bilgiler var. Üstelik bu bilgiler, direkt Tesla'nın kurucusu Elon Musk'tan geldi. Electrek'in aktardığına göre, bir podcast'te Musk, Tesla Bot hakkında önemli bilgiler verdi.

ELON MUSK'TAN TESLA BOT AÇIKLAMASI

Podcast'te Musk'a Tesla Bot için bir asistan, hatta bir arkadaş rolü düşünüp düşünmediği soruldu.

Musk bu soruyu, "Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla'nın dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma konusundaki birincil misyon direktifinde pek yer almıyor, ancak dünya ile etkileşime girebilen ve birçok farklı şekilde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece yararlı bir şey." ifadeleri ile yanıtladı.

ÇOK İYİ BİR ARKADAŞ OLABİLİR

Ünlü milyarder, Tesla'nın robotunun tekrar eden sıkıcı görevleri yapmaya odaklanacağını yineledi, ancak robotun "çok iyi bir arkadaş" olabileceğini söyleyerek, zamanla benzersiz bir kişilik geliştirebileceğini, bu kişiliğin sahibine uyacak şekilde gelişebileceğini ifade etti.

Ünlü milyarder, Tesla Bot'un Star Wars hayranlarının yakından tanıdığı C3PO veya R2D2 gibi inanılmaz bir arkadaş olabileceğini de söyledi.

Musk, Tesla Bot'un gelecek yılın sonuna doğru iyi bir prototipinin olmasını beklediğini belirtti.

