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  4. Elon Musk Twitter'a Dogecoin ile geri döndü, piyasalar hareketlendi!

Elon Musk Twitter'a Dogecoin ile geri döndü, piyasalar hareketlendi!

04.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Twitter'a Dogecoin ile geri döndü, piyasalar hareketlendi!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter'dan fazla ayrı kalamadı. 2 gün önce ''Bir süreliğine yokum'' diye tweet atan ünlü isim, tekrar tweet atmaya başladı. Musk, geri döner dönmez attığı Dogecoin hakkındaki tweetleriyle ise kripto para piyasasını hareketlendirmeyi başardı.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde ''Bir süreliğine yokum'' diyerek aktif bir şekilde kullandığı Twitter'a ara vermişti. Kararının arkasındaki nedeni açıklamayan ünlü isim, 2 gündür Twitter'dan uzak bir yaşam sürmekteydi. Ancak Elon Musk daha fazla dayanamamış olsa gerek, Twitter'a döndü. Musk'ın dönüşü ise gidişinden daha çok yankı uyandırdı. Zira Musk'ın hedefinde Dogecoin vardı.

ELON MUSK TWEETLERİYLE DOGECOİN'İN DEĞERİNİ ARTIRDI

Döndüğü gibi Dogecoin hakkında tweetler atmaya başlayan Tesla ve SpaceX'in CEO'su, ilk olarak Ay'a giden bir roket fotoğrafının ardından ''Doge'' yazan bir tweet attı. Musk bu tweet ile de sınırlı kalmadı ve ''Dogecoin insanların parasıdır'' diyerek kripto para piyasasını iyice hareketlendirdi. Zira Musk'ın tweetleri sonrası kripto para web sitesi Coindesk'te Dogecoin'in değerinin yüzde 67,99 artarak 0,054496 dolara yükseldiği görüldü.

ASLAN KRAL FİLMİNDEN SAHNE İLE GÖNDERME YAPTI

Twitter'da paylaşımlarına devam eden Musk, ''Ur welcome'' (Bir şey değil) yazarak Aslan Kral filmine gönderme yapan bir fotoğraf da paylaştı. İkonik sahneden alınan fotoğrafta maymunun yerine Musk'ın kafası yer aldı. Maymun ise aslanı değil, Dogecoin'in simgesi olan Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdı.

Elon Musk tweet

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Elon Musk daha önce Bitcoin hashtag'ini profiline ekleyerek de kripto paranın yaklaşık yüzde 15 oranında değer kazanmasını sağlamıştı.

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