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Elon Musk Twitter'a yeniden talip oldu, çalışanlar sarsıldı! Mutlu değiller

05.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çalışanları mutlu hissetmiyor. Şirket çalışanlarının Elon Musk'ın Twitter'a yeniden talip olduğu ve satın almak için tekrar 44 milyar dolar teklif ettiği haberini olumsuz karşıladığı öğrenildi. İşçilerin moralinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu bildiriliyor.

Elon Musk Twitter'a yeniden talip oldu, çalışanlar sarsıldı! Mutlu değiller

Elon Musk Twitter'ı satın almak için tekrar teklif vererek yine gündem yarattı. Musk'ın ilk teklifini değiştirmediği yani hisse başına 54,20 dolar verip toplamda 44 milyar dolarlık bir teklif sunduğu bildirildi. Musk'ın bu kez Twitter'ı satın almasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki Twitter çalışanları çıkan haberler sonrası nasıl hissediyor?

TWITTER ÇALIŞANLARI MUTLU DEĞİL

The Verge'ün haberine göre, Twitter çalışanları pek iyi hissetmiyor. Kaynaklar, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almayı teklif ettiği haberleri tekrar patlak verdiğinde, şirket çalışanlarının şirketin 2023 planları hakkında bir toplantıda olduğunu söyledi. Şirketten konuyla ilgili kısa bir e-posta almışlar ancak e-postayı almadan önce ise çıkan haberleri görmüşler.

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MORALLERİ ÇOK DÜŞÜK

Platformer'dan Zoe Schiffer'e göre, işçilerin morali tüm zamanların en düşük seviyesinde. Schiffer, Elon Musk'ın şirketi satın almak istediği haberiyle ilgili olarak Twitter çalışanlarının aldığı e-postayı Twitter'dan paylaşarak "Çalışanlar moralin hiç bu kadar düşük olmadığını söylüyor ve nedenini anlayabiliyorum!" dedi.

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Çalışanlar Elon Musk'ın yeniden teklif vermesi sonrası mutlu değiller ancak Twitter, işlemi hisse başına 54,2 dolardan kapatma niyetinde.

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Elon Musk Twitter sosyal ağ
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