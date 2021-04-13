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Elon Musk Twitter biyografisine 'Mars'ın İmparatoru' yazdı!

13.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabının biyografi kısmını tekrar değiştirdi. Daha önce 'Tesla'nın Teknokralı' unvanını biyografisine ekleyen Elon Musk, şimdi de biyografisine 'Mars'ın İmparatoru' yazarak kendisini Kızıl Gezegen'in İmparatoru ilan etti.

Elon Musk Twitter biyografisine 'Mars'ın İmparatoru' yazdı!

Elon Musk Twitter hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Musk Twitter hesabı üzerinden kimi zaman SpaceX'in son çalışmalarını, kimi zaman beyin çipi geliştiren Neuralink'in geldiği son noktayı, kimi zaman da kripto para piyasasına dair öngörülerini paylaşıyor. Hatta Musk daha da ileriye gidip, Twitter biyografisine #bitcoin yazarak, kripto para piyasasını hareketlendiriyor. Fakat ünlü milyarder, bu kez biyografisine herhangi bir kripto paranın ismini değil, yeni unvanını taşımış durumda.

ELON MUSK 'MARS'IN İMPARATORU' OLDU

Musk, Twitter hesabının biyografi kısmına 'Mars'ın İmparatoru' yazarak bir göz kırpma emojisi ekledi. Ünlü isim daha önce Tesla tarafından kendisine verilen 'Tesla'nın Teknokralı' unvanını da biyografisine iliştirmişti. Böylece Musk, biyografi kısmına iki unvanını da eklemiş oldu. Fakat Musk'ın kendisine verdiği Mars'ın İmparatoru unvanı, Tesla'nın Teknokralı unvanından daha dikkat çekici.

Elon Musk Mars'ın İmparatoru

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EN BÜYÜK HEDEFLERİNDEN BİRİ MARS

'Mars'ın İmparatoru' Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Mars'a gitmek için şu sıralar hummalı bir çalışma içerisinde. Şirket, yeni nesil uzay aracı Starship'in uçuş denemelerini gerçekleştiriyor. SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Elon Musk
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