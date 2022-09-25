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Elon Musk, Twitter'dan duyurdu! İran'da Starlink uydu interneti devreye sokuluyor...

25.09.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamıştı. Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Blinken'ın paylaşımına yanıt veren Elon Musk, İran'da uydu internet sistemi Starlink'i devreye soktuğunu açıkladı.

Elon Musk, Twitter'dan duyurdu! İran'da Starlink uydu interneti devreye sokuluyor...

Protesto gösterilerinin devam ettiği İran'da ABD'nin İranlıların internete erişimini kolaylaştıracak adımının ardından Musk'dan yeni adım geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımına yanıt veren Musk, "Starlink'i devreye sokuyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran'da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirilmişti.

ABD HAREKETE GEÇTİ

İran'da Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin İran halkının "özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek" için harekete geçtiği kaydedilmişti.

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
internet Elon Musk İran Starlink
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