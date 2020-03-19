Elon Musk Twitter'dan yanıtladı: Koronavirüs için solunum cihazı üretebiliriz!

Elon Musk, Twitter'ı oldukça sık kullanıyor. Daha önce Reddit'in daha iyi olduğunu söyleyip birkaç kez Twitter'dan vazgeçmeyi deneyen Musk, her seferinde Twitter'a geri döndü. Koronavirüs gibi küresel bir konuda da Elon Musk'ın konuşmaması abes kaçardı. Nitekim kendisi daha önce koronavirüsün çok abartıldığını söylemişti. Onun bu söylemi, birçok takipçisi tarafından eleştirilmişti. Elon Musk bugün ise koronavirüs için tepki çeken bir açıklama değil, iç rahatlatan bir tweet ile gündeme geldi.

ELON MUSK'TAN SOLUNUM CİHAZI MÜJDESİ

Elon Musk resmi Twitter hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisi Musk'ı etiketleyerek ''Lütfen fabrikalarınızı, en kısa zamanda solunum cihazı üretmek için kullanın. Tesla sahibiyim ve Tesla'yı seviyorum ancak bu konuda aptallık etmeyi bırakmalısın. Bu büyük bir felaket.'' cümlelerinin geçtiği bir oldukça sitemkar bir tweet attı. Elon Musk ise takipçisinin tweetine yanıt verdi. Musk, yanıt olarak solunum cihazlarında bir sıkıntı, bir eksiklik olduğunda onları üreteceklerini yazdı. Elon Musk'ın soru cevap etkinliği bu tweet ile de sınırlı kalmadı.