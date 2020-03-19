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Elon Musk Twitter'dan yanıtladı: Koronavirüs için solunum cihazı üretebiliriz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in başındaki isim Elon Musk, Twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin fabrikalarınızda solunum cihazı üretin sitemine kulak veren Musk, sevindirici bir haber verdi.

Elon Musk Twitter'dan yanıtladı: Koronavirüs için solunum cihazı üretebiliriz!

Elon Musk, Twitter'ı oldukça sık kullanıyor. Daha önce Reddit'in daha iyi olduğunu söyleyip birkaç kez Twitter'dan vazgeçmeyi deneyen Musk, her seferinde Twitter'a geri döndü. Koronavirüs gibi küresel bir konuda da Elon Musk'ın konuşmaması abes kaçardı. Nitekim kendisi daha önce koronavirüsün çok abartıldığını söylemişti. Onun bu söylemi, birçok takipçisi tarafından eleştirilmişti. Elon Musk bugün ise koronavirüs için tepki çeken bir açıklama değil, iç rahatlatan bir tweet ile gündeme geldi.

ELON MUSK'TAN SOLUNUM CİHAZI MÜJDESİ

Elon Musk resmi Twitter hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisi Musk'ı etiketleyerek ''Lütfen fabrikalarınızı, en kısa zamanda solunum cihazı üretmek için kullanın. Tesla sahibiyim ve Tesla'yı seviyorum ancak bu konuda aptallık etmeyi bırakmalısın. Bu büyük bir felaket.'' cümlelerinin geçtiği bir oldukça sitemkar bir tweet attı. Elon Musk ise takipçisinin tweetine yanıt verdi. Musk, yanıt olarak solunum cihazlarında bir sıkıntı, bir eksiklik olduğunda onları üreteceklerini yazdı. Elon Musk'ın soru cevap etkinliği bu tweet ile de sınırlı kalmadı.

twitter elon musk

ZOR DEĞİL AMA HEMEN DE DEĞİL

Elon Musk'ın eksiklik olduğunda solunum cihazı üreteceğiz açıklamasından yola çıkarak bir Twitter kullanıcısı da şu an eksiklikler olduğunu, kaç solunum cihazı üretebileceğini sordu. Elon Musk ise Tesla'nın otomobiller, SpaceX'in uzay araçları üzerinde çalıştığını, solunum cihazı üretmenin zor olmadığını fakat hızlıca da üretilemeyeceğini söyledi.

elon musk twitter

DAHA ÖNCE ALEV SİLAHI ÜRETMİŞTİ

Tesla GigaFactory adında devasa fabrikalara sahip. Daha önce Elon Musk'ın eğlence amaçlı alev silahı ürettiği düşünülürse, kendisinin insanlığın zor anında solunum cihazı üretmesi pek de zor olmasa gerek.

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Anahtar Kelimeler:
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