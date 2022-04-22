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Elon Musk, Twitter'ı almayı kafaya koymuş: Yeterli parayı buldu!

22.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'i satın almak için yeterli parayı buldu. Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını bildirdi.

Elon Musk, Twitter'ı almayı kafaya koymuş: Yeterli parayı buldu!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, peşinde olduğu sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için bir aşama daha kaydetti.

ELON MUSK'TAN TWITTER İÇİN 46.5 MİLYAR DOLARLIK GÜVENCE

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.

Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.

Twitter

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

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"ZEHİR HAPI" YÖNTEMİ UYGULANMIŞTI

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti. (AA)

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sosyal medya Elon Musk
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