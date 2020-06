Elon Musk Twitter'ı bir kez daha bıraktı!

Elon Musk, Tesla ve SpaceX ile tarihi başarılara imza atıyor, geleceğin teknolojilerine yön veriyor olabilir. Ancak onun bir de sosyal medya gibi bir zayıf karnı var. Sosyal medyada türlü tartışmalara giren ve özellikle Twitter'daki paylaşımlarıyla tartışma yaratan ünlü CEO, yine Twitter üzerinden kimsenin şaşırmayacağı bir karar daha verdi.

Elon Musk Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Twitter kullanmayı bıraktığını duyurdu. Daha önce birçok kez Twitter kullanmayı bıraktığı açıklayan Musk, bu kez kararını ise çok kısa bir tweet ile açıkladı. Musk tweet'inde sadece 'Twitter bir süreliğine devre dışı' dedi. Peki Elon Musk Twitter'ı neden bıraktı?

Off Twitter for a while