Elon Musk Twitter'ı bir kez daha bıraktı!

Elon Musk, Tesla ve SpaceX ile tarihi başarılara imza atıyor, geleceğin teknolojilerine yön veriyor olabilir. Ancak onun bir de sosyal medya gibi bir zayıf karnı var. Sosyal medyada türlü tartışmalara giren ve özellikle Twitter'daki paylaşımlarıyla tartışma yaratan ünlü CEO, yine Twitter üzerinden kimsenin şaşırmayacağı bir karar daha verdi.

'TWİTTER BİR SÜRELİĞİNE DEVRE DIŞI'

Elon Musk Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Twitter kullanmayı bıraktığını duyurdu. Daha önce birçok kez Twitter kullanmayı bıraktığı açıklayan Musk, bu kez kararını ise çok kısa bir tweet ile açıkladı. Musk tweet'inde sadece 'Twitter bir süreliğine devre dışı' dedi. Peki Elon Musk Twitter'ı neden bıraktı?

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2020

İŞTE ELON MUSK'IN KARARI İÇİN TAHMİNLER

Musk'ın bu kararının asıl nedeni elbet bilinmiyor. Zira Musk gizem yaratmaktan yana. Ancak tahminlere göre Musk'ın bu kararının arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya kavgası var. Genelde Trump'tan yana bir tavır alan Elon Musk'ın, özellikle Twitter ile yaşanan tartışmadan dolayı sosyal medya sitesini bıraktığı düşünülüyor. Diğer bir tahmin ise Musk'ın yeni çocuğu X Æ A-Xii Musk ile ilgilenmek için Twitter'a ara verdiği yönünde.

