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Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter teklifi kaç dolar?

25.04.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter’ı kaça alıyor? Multi milyarder Elon Musk ile Twitter arasında pazarlık başladı. Musk’ın Twitter’ı satın almak için dudak uçuklatan bir teklif verdiği biliniyor. Bu teklifi değerlendirmeye alan Twitter’ın yönetim kurulunun Elon Musk ile bir araya geldiği bildirildi. Peki; Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter teklifi kaç dolar?

Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter teklifi kaç dolar?

Elon Musk Twitter’ı satın aldı mı? Elon Musk Twitter teklifi kaç dolar? Ünlü milyarder Elon Musk ile sosyal medya devi Twitter arasında satın alma görüşmeleri başladı. Musk’ın Twitter’a milyarlarca dolarlık teklif verdiği biliniyor. Tesla CEO’su teklifini ilk kez açıkladıktan sonra, Twitter yönetimi potansiyel bir düşman satın alımını savuşturmak için "zehir hapı" stratejisini duyurmuştu.

ELON MUSK TWİTTER'I SATIN ALDI MI?

Twitter, daha önce sert tepkiyle reddettiği milyarder Elon Musk'ın satın alma teklifine ısınmaya başladı. ABD basınında çıkan haberlere göre Twitter yönetimi teklifi ciddi olarak değerlendirmeye başladı. New York Times'ın haberine göre 11 üyeli Twitter yönetim kurulu Musk'ın teklifini Pazar günü yaptığı toplantıda değerlendirdi.

Wall Street Journal ise anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar satın almanın bu hafta gerçekleşebileceğini söyledi.

54 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF!

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

MÜZAKERE MASASINA OTURABİLİR!

Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev) " diye paylaşım yapmıştı.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

ABD basınında, özel sermaye şirketi Thoma Bravo’nun da Twitter'ı satın almak bir teklif oluşturabileceğine ilişkin haberler yer almıştı.

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Elon Musk
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