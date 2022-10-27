Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı! "Para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için aldım"

Son dakika... Olacak mı, olmayacak mı derken sonunda oldu! Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ı satın aldığını açıkladı. Twitter'ın yeni patronu Elon Musk oldu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ı neden satın aldığına da değindi.

Elon Musk'ın açıklamaları şu şekilde;

“Twitter’ı satın alma konusundaki motivasyonumu kişisel olarak sizlerle paylaşmak istedim. Twitter’ı neden satın aldığım ve reklamcılıkla ilgili ne düşündüğüm hakkında çoğu yanlış çıkan çok fazla spekülasyon yapıldı.”

“Twitter’ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesindeki insanların şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışabilecekleri ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği adına önemli olmasıdır. Şu anda sosyal medyada daha fazla nefret üretiminin yanı sıra toplumumuzun aşırı sol ve aşırı sağ yankı odaklarına bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Geleneksel medyanın büyük bir bölümü, bitmek bilmeyen tıklama arayışında parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi fakat bunu yaparken diyalog fırsatı ise kaybedildi. Bu nedenle Twitter’ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım.”

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022



