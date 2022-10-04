Elon Musk, Twitter’ı satın mı alacak? Yeniden talip oldu!

Ünlü iş insanı, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, iddialara göre davalı olduğu sosyal medya şirket Twitter için yeniden teklif verdi. Musk'ın teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği de söylentiler arasında yer aldı.

ELON MUSK TWITTER'I SATIN MI ALACAK?

İddia edilen gelişmelere göre Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı belirtildi. Henüz kesinliği belli olmayan haberde Musk'ın, Twitter için yeniden hisse başına 54,2 dolar fiyat verdiği de ifade edildi.

Bilgilere göre Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazanmış oldu.

Ayrıca daha önce Twitter'da %9,2'lik hisse satın alan iş insanı Elon Musk, 14 Nisan tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapmış olduğu bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklif yapmıştı.

25 Nisan'da Twitter tarafından yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik karara varıldığı ifade edilmiş ancak Musk, 13 Mayıs'ta Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını söylemişti.

Elon Musk, sonrasında 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstermiş ve Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Twitter tarafı ise Musk anlaşmayı feshettiği için ünlü iş insanına dava açmıştı. Twitter'ın Musk aleyhine açtığı dava, 17 Ekim 2022 tarihinde görülmeye başlanacaktı.

