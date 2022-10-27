HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı

Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı

27.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı

Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasında bu ay başı uzlaşı sağlanmasının ardından dün Twitter'in merkezine girerken paylaştığı video, farklı yorumlara neden oldu.

Videoda, Musk’ın şirketin San Francisco’da bulunan ana merkezine girerken elinde bir mutfak lavabosu taşıdığı görüldü.

Musk, videoyla ilgili paylaşımda, "Twitter'in ana merkezine girerken–önce iyi düşün" ifadelerini kullandı.

Musk'ın elinde lavabo taşıyla şirkete girmesi ve paylaştığı ifade için, Twitter'i alma sürecinde yaşanan sıkıntılara yönelik bir espri veya geçen hafta Washington Post'ta çıkan Twitter'i aldıktan sonra çalışanlarının yüzde 75'inin işine son verme haberlerine gönderme olabileceği yorumları yapıldı.

Musk, aynı şekilde Twitter profilini "Baş amir" olarak değiştirdi.

Öte yandan, 44 milyar dolarlık Twitter şirketini satın alma işlemlerinin de yarın tamamlanacağı kaydediliyor.

- Twitter, anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı

Daha önce Twitter'de yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'in tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'den 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'i yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'i satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'in, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Latin Amerikalı dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geldiLatin Amerikalı dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geldi
Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Dikkatsizliğinin kurbanı oldu: Yanağında kocaman delik açıldı!

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.