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  4. Elon Musk, Twitter uğruna milyarlarca dolarlık Tesla hisselerine kıydı! Açıklama da yaptı

Elon Musk, Twitter uğruna milyarlarca dolarlık Tesla hisselerine kıydı! Açıklama da yaptı

29.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Tesla hisselerini satma yoluna gitti. Musk, yaklaşık 4 milyar dolarlık Tesla hissesini muhtemel Twitter'ın parasını ödeyebilmek için sattı, Twitter uğruna milyonlar eden Tesla hisselerine adeta kıydı.

Elon Musk, Twitter uğruna milyarlarca dolarlık Tesla hisselerine kıydı! Açıklama da yaptı

Elon Musk, peşinde koştuğu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için uzlaşmaya varmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgelerine göre, Tesla CEO'su Elon Musk Salı günü çok büyük miktarda Tesla hissesi sattı.

YAKLAŞIK 4.4 MİLYON...

Belgelere bakılırsa Musk, yaklaşık 4.4 milyon hissesi sattı. Hesaplamalara göre, Elon Musk yaklaşık 4 milyar dolarlık hisse satmış oldu. Ancak Musk hisseleri neden sattığını açıklamadı.

Elon Musk

Belgeler de Musk'ın hisselerini neden sattığını açıklamazken, hisse satışı ile gelen paranın ünlü milyarderin sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma konusundaki planına dahil olabileceği öne sürüldü.

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ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ: BUGÜNDEN İTİBAREN...

Twitter hesabını aktif olarak kullanmaya devam eden Elon Musk, kendisinin Tesla hisselerini sattığını söyleyen bir kullanıcıya yanıt vererek bugünden (29 Nisan) itibaren herhangi bir Tesla hissesi satışının planlanmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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