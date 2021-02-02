Elon Musk Twitter'a ara veriyor

Musk, son zamanlarda twitleri ile bazı şirketlerin borsa değerlerinin artmasına neden olmuştu.Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su, ABD'li girişimci Elon Musk, Twitter hesabından Salı günü yaptığı paylaşımda bir süre Twitter'dan uzak kalacağını duyurdu. Kararıyla ilgili ayrıntı vermeyen Musk, "Twitter'dan bir süre uzakta olacağım" ifadesini kullandı.

Musk son zamanlarda Twitter'da yaptığı kısa paylaşımlarda bazı şirketlerin isimlerinden söz etmiş, böylece söz konusu şirketlerin borsa değerlerinin artmasına yol açmıştı. Son olarak borsada hisselerinin değer kazanacağı yönünde spekülasyonların yapıldığı bilgisayar ve konsol oyunu satıcısı Gamestop'tan da söz eden bir mesaj paylaşınca şirketin hisseleri birdenbire büyük değer kazanmıştı.

ABD'li Gamestop şirketi, pandemi nedeniyle borsada büyük değer kayıpları yaşamış ve 450 civarında mağazasını kapatmayı planladığını duyurmuştu. Ancak Reddit adlı sosyal medya platformunda örgütlenen yatırımcılar Gamestop hisselerini örgütlü bir şekilde satın almaya başladı. Böylece "kısa pozisyon" adlı yöntemle, düşen hisse senetlerini avantaja dönüştürmek istediler.