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Elon Musk Twitter'a ara veriyor

02.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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ABD’li girişimci ve milyarder Elon Musk, bir süre Twitter kullanmaya ara vereceğini duyurdu.

Musk, son zamanlarda twitleri ile bazı şirketlerin borsa değerlerinin artmasına neden olmuştu.Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su, ABD'li girişimci Elon Musk, Twitter hesabından Salı günü yaptığı paylaşımda bir süre Twitter'dan uzak kalacağını duyurdu. Kararıyla ilgili ayrıntı vermeyen Musk, "Twitter'dan bir süre uzakta olacağım" ifadesini kullandı.

Musk son zamanlarda Twitter'da yaptığı kısa paylaşımlarda bazı şirketlerin isimlerinden söz etmiş, böylece söz konusu şirketlerin borsa değerlerinin artmasına yol açmıştı. Son olarak borsada hisselerinin değer kazanacağı yönünde spekülasyonların yapıldığı bilgisayar ve konsol oyunu satıcısı Gamestop'tan da söz eden bir mesaj paylaşınca şirketin hisseleri birdenbire büyük değer kazanmıştı.

ABD'li Gamestop şirketi, pandemi nedeniyle borsada büyük değer kayıpları yaşamış ve 450 civarında mağazasını kapatmayı planladığını duyurmuştu. Ancak Reddit adlı sosyal medya platformunda örgütlenen yatırımcılar Gamestop hisselerini örgütlü bir şekilde satın almaya başladı. Böylece "kısa pozisyon" adlı yöntemle, düşen hisse senetlerini avantaja dönüştürmek istediler.

Musk'ın mesajı üzerine hisseler patladı

Ancak yatırımcıların girişimleri ters tepti. Amatör yatırımcıların WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olmasıyla GameStop hisselerine ilgi arttı ve fiyatları aşırı derecede yükseldi.

Musk'ın 26 Ocak'ta Twitter'dan "Gamestonk!!" (Stonk, yalnızca yükselen ve bunun için temel bir nedene ihtiyaç duymayan hisse senetleri için kullanılan yeni bir Wall Street ifadesi), yazan mesajını WallStreetBets forumunun linkiyle birlikte paylaşması üzerine ilgi daha da büyüdü. Şirketin 17 dolar civarındaki hisse senedi fiyatları bunun üzerine 400 dolara kadar çıktı. Böylece "kısa posizyon" yöntemiyle kazanç elde etmeyi planlayan yatırım şirketleri büyük miktarlarda zarar etti.

45 milyon takipçisi var

Tahminen 185 milyar dolar (yaklaşık 154 milyar euro) servete sahip olan Musk kısa bir süre önce Amazon CEO'su Jeff Bezos'un elinden dünyanın en zengin kişisi unvanını aldı.

Musk'ın Twitter'da yaklaşık 45 milyon takipçisi bulunuyor. Twitter'da yaptığı paylaşımlar da milyonlarca kez beğeniliyor ve paylaşılıyor. Musk'ın Twitter kullanmaya neden ara verdiği ve ne kadar süreyle paylaşımda bulunmayacağı ise belirsiz.

Musk, Twitter'da daha önceki paylaşımları nedeniyle de bazı sıkıntılara yol açmıştı. Ağustos 2018'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı borsadan çıkarmayı düşündüğünü ima eden bir mesaj paylaşınca hisse senedi piyasalarında bir kargaşaya neden olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Musk'u hissedarları yanıltmakla suçlamıştı. Bunun üzerine Musk şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Buradaki CEO'luk görevini ise sürdürüyor.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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