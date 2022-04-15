Elon Musk: 'Twitter'ı satın alma teklifim reddedilirse B planım var'

Twitter için yaptığı 41 milyar dolarlık teklifin ardından Kanada'nın Vancouver kentindeki bir TED konferansında konuşan Musk, bu planının ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Musk, konuşmasında Twitter'ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini belirterek "İfade özgürlüğüne izin veren kapsayıcı bir platform olmalı" dedi.

Bu arada Twitter CEO'su Parag Agrawal, şirket çalışanlarına Musk'ın teklifini değerlendirmekte olduklarını söyledi.

Agrawal'ın ayrıca bu teklifle şirketin "rehin tutulmadığını" söylediği belirtiliyor.

Geçen hafta 3 milyar dolara şirketin 9,2'sini alan Elon Musk, dün de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuruyla Twitter'ın tamamı için 54,20 dolar ödemeyi teklif etmişti.

MUSK ARTIK EN BÜYÜK HİSSSEDAR DEĞİL

Musk başvurusunda şirketin "olağanüstü potansiyelini" açığa çıkaracak kişinin kendisi olduğunu öne sürerek "Teklifim kabul edilmezse hissedar olarak pozisyonumu gözden geçirmem gerekecek" demişti.

Elon Musk ayrıca "Twitter yönetimi teklifimi reddetmeyi seçerse bu öneriyi hissedarların oyuna sunmamak son derece savunulamaz bir şey olur" diye konuştu.

Musk'ın bu teklifi, Twitter'ın ilk hisselerini satın aldığı 1 Nisan tarihindeki piyasa kapanış fiyatlandırmasından yüzde 38 yukarıda.

Ancak şirketin hisseleri geçen yaz 70 doları aşmıştı.

Elon Musk 3 milyarlık hisse alımından sonra Twitter'ın en büyük hissedarı olmuştu. Fakat Vanguard Group'un hisse oranını yüzde 10,3'e çıkararak Musk'ı geride bıraktığı belirtiliyor.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan ve 80 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk'ın şirketteki payı, Twitter kurucusu Jack Dorsey'den neredeyse dört kat fazla.

Tesla CEO'su Musk, geçen ay Twitter takipçilerine platformun ifade özgürlüğü hakkındaki çekincilerini dile getirmiş, yeni bir sosyal medya platformu kurmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemişti.

Musk geçen hafta ise Twitter'ın yönetim kuruluna girmeme kararı aldı.