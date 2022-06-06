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Elon Musk, Twitter'ın spam verileri hakkında bilgi almasını engellediğini söyledi

06.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk Twitter'ı, kullanıcı tabanı hakkında daha fazla bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı. Şirketi 44 milyar dolarlık tekliften vazgeçmekle tehdit etti.

Elon Musk, Twitter'ın spam verileri hakkında bilgi almasını engellediğini söyledi

Elon Musk Twitter'ı, kullanıcı tabanı hakkında daha fazla bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı ve şirketi 44 milyar dolarlık tekliften vazgeçmekle tehdit etti.

Musk'ın avukatı, düzenleyicilere gönderdiği bir mektupta, spam hesaplarla ilgili kendi ölçümlerini yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Mektup, Musk'ın şirketi satın alma anlaşmasını daha fazla bilgi sahibi olmak adına "beklemeye" almasının ardından, haftalardır devam eden anlaşmazlığı resmileştirmiş oldu.

Musk, spam ve sahte hesapların, Twitter'ın herkese açık şekilde bildirdiği gibi günlük kullanıcıların yüzde 5'inden daha azına değil; çok daha büyük bir paya sahip olduğuna inandığını söyledi.

Avukatı Mike Ringler, mektupta Musk'ın "Twitter'ın müstakbel sahibi olarak" şirketin yürüttüğü işleri kendi mülkiyetine geçirmeye hazırlanmak ve finansal işlemini kolaylaştırmak için gerekli verileri talep etme hakkına sahip olduğunu yazdı. Bunun için Twitter'ın iş modelinin özü olan aktif kullanıcı tabanı hakkında tam ve doğru bir bilgiye sahip olması gerektiğini ekledi.

Analistler, Musk'ın fiyatı yeniden müzakere etmek için spam hesap sorununu kullanıyor olabileceğini söyledi. Haftalarca süren piyasa çalkantılarının birçok şirketin değerini düşürmesi, Musk'ın Twitter için hisse başına 54,20 dolarlık teklifini daha da cömert hale getirdi.

Ringler mektupta Musk'ın, "Twitter'ın bugüne kadarki davranışına ve özellikle en son yazışmalara dayanarak, şirketin aktif olarak direndiğine ve bilgi alma hakkını engellediğine inandığını" ifade etti:

"Bu, Twitter'ın birleşme sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir maddi ihlalidir ve Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar."

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Elon Musk
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