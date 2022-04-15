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Elon Musk Twitter'ın Tamamını Satın Almak İstiyor

14.04.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, hissedarı olduğu Twitter'ın yönetim kuruluna katılmayacağını açıklamasından sadece birkaç gün sonra sosyal medya devinin tamamını satın alma teklifinde bulundu

Elon Musk Twitter'ın Tamamını Satın Almak İstiyor

Tesla CEO'su Elon Musk, hissedarı olduğu Twitter'ın yönetim kuruluna katılmayacağını açıklamasından sadece birkaç gün sonra sosyal medya devinin tamamını satın alma teklifinde bulundu.

Twitter, şirket hisselerinin yüzde 9'dan biraz fazlasına sahip olan ve en büyük hissedar konumunda bulunan Musk'ın dün gönderdiği başvuruda, kalan hisselerin tümünü satın almak için teklifte bulunduğunu açıkladı. Başvuru dosyasına göre Musk, Twitter hisselerinin her biri için 54,20 dolar ödemeyi teklif etti.

Bu fiyatın en iyi ve son teklif olduğunu belirten Musk, Twitter'ı nasıl bir finansmanla satın alacağına ilişkin açıklamada bulunmadı. Bağlayıcı olmayan teklif, finansmana ve diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı.

Musk, ABD piyasa düzenleme ve denetleme kurumu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvurunun dosyasında, "Twitter'a, dünya genelinde ifade özgürlüğü platformu olma potansiyeli taşıdığına inandığım için yatırım yaptım. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Ancak yatırımımı yaptığım zamandan bu yana farkına vardım ki şirket, mevcut haliyle ne gelişebilir ne de bu toplumsal zorunluluğa hizmet edebilir. Twitter'ın özel bir şirket olarak değişimden geçmesi gerekiyor" dedi.

Elon Musk, 31 Ocak'tan bu yana neredeyse her gün Twitter hisseleri satın aldığını, son haftalarda SEC'ye yaptığı başvuruları açıklayarak ortaya koydu. Sadece yatırım yönetimi şirketi Vanguard Group daha fazla Twitter hissesini kontrol ediyor.

Musk, son haftalarda, özellikle ifade özgürlüğü ilkelerine yeterince bağlı olmadığı gerekçesiyle Twitter'ı eleştiriyordu. Eski Başkan Donald Trump ve bazı aşırı sağcı siyasetçilerin Twitter'ın şiddet, nefret ve zarar verici dezenformasyona ilişkin içerik standartlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle platformdan uzaklaştırılmaları, bazı takipçileri öfkelendirmişti. Elon Musk'ın da hukuki sorunlara yol açan bazı Twitter paylaşımları olduğu biliniyor.

Elon Musk, geçen hafta, Twitter'ın yönetim kuruluna katılması için davet edilmesinden beş gün sonra bu daveti geri çevirmişti. Twitter yönetim kuruluna hangi gerekçeyle katılmayı reddettiğini açıklamayan Musk, şirkette bazı büyük değişiklikler yapılmasına ilişkin Twitter paylaşımları yapmış, ancak daha sonra bunları silmişti. Musk'ın Twitter'da yapılmasını önerdiği değişiklikler arasında şirketin ana gelir kaynağı olan reklamların kaldırılması ve San Francisco'daki merkez binasının evsiz barınağına dönüştürülmesi de vardı.

Twitter, Musk'ın şirket hisselerinin yüzde 9'undan fazlasını satın aldığını açıklamasından kısa süre sonra, şirketin yüzde 14,9'undan fazlasına sahip olmaması koşuluyla yönetim kuruluna katılması teklifinde bulundu. Ancak Musk, bu teklifi geri çevirdi.
81 milyon Twitter takipçisine sahip olan Elon Musk'ın bazı tartışmalı paylaşımları, SEC ve diğer kurumlarla sorunlar yaşamasına neden oldu.

Musk, 2018 yılındaki bir Twitter paylaşımında, Tesla'yı borsadan çekmek ve özel mülkiyete geçirmek için hisse başına 420 doları garantileyen finansman bulduğunu bildirmişti. Ancak bu Twitter paylaşımı, SEC'nin, kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle Musk hakkında soruşturma açmasına neden olmuştu. Musk ve Tesla, 40 milyon dolarlık para cezası ödemeyi ve Musk'ın Twitter paylaşımlarının bir şirket avukatı tarafından onaylanması şartını kabul etmişti.

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