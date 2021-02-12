Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı istiyor!

Elon Musk son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. Musk, bunu kripto paralar hakkında yaptığı, kimilerine göre manipülasyon amaçlı kimilerine göre ise tamamen iyi niyetli paylaşımlarına borçlu. Tabii Tesla'nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin almasına da işin tuzu biberi oldu. Ancak ünlü milyarder, sadece kripto paralarla ilgilenmiyor. Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı unutmamak gerek. Daha önce ikinci nesil Tesla Roadster için roketlerle desteklenmiş bir paket sunmak istediğini söyleyen ünlü isim, katıldığı bir programda ise bunun detaylarına değindi. Görünüşa bakılırsa uçan Tesla Roadster ciddi ciddi geliyor.

ELON MUSK: 'HAVADA GEZİNMESİNİ İSTİYORUM'

Tesla Roadster hakkındaki yeni açıklamalarını geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında yapan Elon Musk, açıklamalarında Tesla'nın gerçekten bu teknolojiyi araca entegre etmeyi ve aracı havada tutmayı planladığını söyledi. Musk, ''O arabaya (Tesla Roadster) bazı roket teknolojileri koyacağız. Aracın havada gezinmesini istiyorum ve bu şeyin insanları öldürmeden nasıl havada asılı kalacağını bulmaya çalışmalıyız.'' dedi.