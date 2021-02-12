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Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı istiyor!

12.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı istiyor!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil Tesla Roadster'a roket takmak konusunda gayet ciddi. Musk, katıldığı bir podcast programında ''Roadster’ın havada gezinmesini istiyorum ve bu şeyin insanları öldürmeden nasıl havada asılı kalacağını bulmaya çalışmalıyız.'' dedi.

Elon Musk son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. Musk, bunu kripto paralar hakkında yaptığı, kimilerine göre manipülasyon amaçlı kimilerine göre ise tamamen iyi niyetli paylaşımlarına borçlu. Tabii Tesla'nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin almasına da işin tuzu biberi oldu. Ancak ünlü milyarder, sadece kripto paralarla ilgilenmiyor. Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı unutmamak gerek. Daha önce ikinci nesil Tesla Roadster için roketlerle desteklenmiş bir paket sunmak istediğini söyleyen ünlü isim, katıldığı bir programda ise bunun detaylarına değindi. Görünüşa bakılırsa uçan Tesla Roadster ciddi ciddi geliyor.

ELON MUSK: 'HAVADA GEZİNMESİNİ İSTİYORUM'

Tesla Roadster hakkındaki yeni açıklamalarını geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında yapan Elon Musk, açıklamalarında Tesla'nın gerçekten bu teknolojiyi araca entegre etmeyi ve aracı havada tutmayı planladığını söyledi. Musk, ''O arabaya (Tesla Roadster) bazı roket teknolojileri koyacağız. Aracın havada gezinmesini istiyorum ve bu şeyin insanları öldürmeden nasıl havada asılı kalacağını bulmaya çalışmalıyız.'' dedi.

Tesla Roadster

SPACEX PAKETLİ TESLA ROADSTER FAZLA YÜKSELMEYECEK

SpaceX'in de CEO'su olan ünlü milyarder, otomobilin belki yerden bir metre yüksekte uçabileceğini, düştüğünde ise süspansiyonunun patlayacağını ancak kimseyi öldürmeyeceğini belirtiyor. Görünüşe bakılırsa SpaceX paketli Tesla Roadster hayallerdeki uçan araba kadar yükselmese de yerden yükseğe çıkabilecek. Bu da oldukça ilginç bir deneyim olsa gerek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HA JET FADIL HA BU İKİSİDE HİKAYE
bu adamın tek amacı dünyayı dolandırmak

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