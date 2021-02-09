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Elon Musk, uçuş testinde aptallık ettiklerini söyledi

09.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Elon Musk, uçuş testinde aptallık ettiklerini söyledi

SpaceX’in Mars aracı Starship SN9 prototipi, 2 Şubat’taki uçuş testinde iniş yaparken patlamıştı. Twitter’da fırlatmaya ilişkin gelen bazı soruları yanıtlayan SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, uçuş testinde aptallık ettiklerini söyledi.

SpaceX’in ABD’nin Teksas eyaletindeki tesisinde yapılan uçuş testinde SN9, başarılı bir kalkış gerçekleştirdi. Araç planlandığı gibi 12,5 kilometre irtifaya ulaşmıştı. Ancak inişe geçtikten sonra dönüş manevrasını yapamayan SN9, infilak etti. Patlamanın ardından bazı incelemeler gerçekleştiren uzmanlar, SN9’daki Raptor adlı iki motordan birinin manevra sırasında çalışmadığını duyurdu. Bu hata yüzünden, SN9 iniş sırasında yavaşlayamadı ve patladı.

''HEMEN KAPATMAMAK APTALCAYDI''

Musk uçuş testiyle aynı gün Twitter’a ara verdiğini açıklasa da iki gün sonra sosyal medya platformuna geri döndü. Musk, geri döner dönmez, SN9‘un inişinde neden üç motor yerine iki motor kullanıldığını soran takipçisine “Çok aptallık ettik” dedi. Ünlü isim, sonraki uçuş testinde farklı bir yöntem deneyeceklerini ekledi. Başka bir tweet daha atan Musk, “Üç motor çalıştırmamak ve inişte iki motora ihtiyaç duyulduğu bilindiği halde birinciyi hemen kapatmamak aptalcaydı” ifadelerini kullandı.

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ABD Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration – FAA) ise kazanın ardından Daily Mail’e şu açıklamayı yaptı.

''FAA’in ticari uzay taşımacılığını düzenlemedeki en büyük önceliği, operasyonların anormallik yaşansa bile güvenli olmasını sağlamaktır. FAA, SpaceX’in Starship SN9 prototipinin iniş kazası soruşturmasını denetleyecek. Bu, insansız bir uçuş testi olmasına rağmen soruşturma, kazanın temel nedenini ve program geliştikçe güvenliği daha da artırmak için muhtemel fırsatları tespit edebilir.''

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