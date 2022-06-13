HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk Ukrayna’yı bir kez daha unutmadı! Daha önce 1 kamyon göndermişti: Şimdi ise...

Elon Musk Ukrayna’yı bir kez daha unutmadı! Daha önce 1 kamyon göndermişti: Şimdi ise...

13.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bir kez daha Ukrayna'yı unutmadı. Ünlü milyarder, internet erişimi sağlaması için geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya 1 kamyon dolusu Starlink uydu terminali göndermişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Elon Musk'ın Starlink uydu terminalleri konusunda yeni bir açıklama yaptı. Ülkenin silahlı kuvvetleri Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın yine Starlink uydu terminali grubu gönderdiğini açıkladı. Böylece Musk yine Ukrayna'ya olan desteğini göstermiş oldu.

Elon Musk Ukrayna’yı bir kez daha unutmadı! Daha önce 1 kamyon göndermişti: Şimdi ise...

Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink internet projesine ait internet uydu terminalleri geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya ulaşmıştı. Musk'ın ülkeye 1 kamyon dolusu Starlink terminali gönderdiği görülmüştü. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, Twitter hesabından Ukrayna'ya teslim edilen terminallerinin fotoğrafını paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etmişti. Ünlü milyarderin Rusya-Ukrayna Savaşı sırasındaki bu desteği ise takdir toplamıştı.

ELON MUSK’TAN UKRAYNA’YA 1 STARLİNK UYDUSU DAHA

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna’ya bir Starlink uydusu daha gönderdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Elon Musk, yalnızca Mars görevi için hazırlıklar üzerinde çalışmayı değil, aynı zamanda özel görevleri için ihtiyaç duyulan Starlink'leri ülkemize aktarmayı da başarıyor” denildi.

AW643620_01

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridiCinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridi

Elon Musk ayrıca geçtiğimiz Mart ayında, Ukrayna’ya destek amaçlı Starlink uydusu göndermişti.
Starlink, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka: 10 yıl içinde dijital ikiziniz olabilir mi?Yapay zeka: 10 yıl içinde dijital ikiziniz olabilir mi?
Van'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldiVan'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi
İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılarİstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Ukrayna Starlink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

20 yıl sonra bir ilk! Erdoğan'ın oy oranı...

20 yıl sonra bir ilk! Erdoğan'ın oy oranı...

İlginizi Çekebilir

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.