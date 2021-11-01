Elon Musk üniversite kurmayı planlıyor

Herkes bu üniversitenin neler üreteceği ve nasıl olacağı hakkında yorumlar yaptı. Özellikle Twitter üzerinden açıklamalar yapan ünlü girişimci her seferinde gündem olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Mars gezegenine yapmak istediği yolculuk ile gündeme gelen Musk, hemen ardından insan beynini bilgisayar ile birleştirmeyi amaçladığını söyledi. Şimdi ise üniversite kurmayı düşündüğünü açıkladı.

ÜNİVERSİTENİN İSMİNİ DE PAYLAŞTI

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni üniversite kurmayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamalarda üniversitenin destansı ürünler ortaya çıkaracağı söyleyen Musk, küresel çapta hayranlık uyandırmak istediğini belirtti.

Twitter kullanıcılarının çok önemli bir bölümü onun böyle bir üniversite açması gerektiğini düşünüyor. Ünlü milyarderin özellikle son dönemlerde yaptığı ilginç girişimleri bu tür üniversiteler ile desteklemesi gerektiğini ifade edenler de var.

Milyarderler endeksinde bakıldığında Elon Musk'ın oldukça büyük bir serveti mevcut. Yani Elon Musk son derece donanımlı bir üniversite kurabilir.

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