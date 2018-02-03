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Elon Musk ve Amber Heard yine ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ | 03.02.2018 12:16 | Son Güncelleme

Uzaya uydu taşıyan SpaceX, elektrikli otomobil üreten Tesla ve son olarak sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu alev silahıyla (flamethrower) gündemde olan Elon Musk, Amber Heard ile ilişkisini noktaladı.

Elon Musk ve Amber Heard yine ayrıldı

Hollywood’un ünlü isimlerinden Amber Heard ve Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk, yine ayrıldı.

İki ay önce aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı alan çiftin, bu defa kesin kararlı oldukları öğrenildi.

Yeni yıla birlikte giren ikili, altı ay önce de yoğun iş temposu nedeniyle ilişkilerini noktalamıştı.

Ayrı kalamayan ve yeniden aşk yaşamaya başlayan ünlü isimlere yakın bir kaynak, Page Six’e yaptığı açıklamada “Elon ve Amber bu hafta ayrıldılar. Aşkı bitirme kararını Elon verdi, Amber de onayladı" dedi.

Aynı kaynak ünlü çift için "Zamanlamaları hatalıydı. Hâlâ birbirlerini düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

ONA GERÇEKTEN AŞIKTIM

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Amber Heard ile olan ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” demişti.

Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanmasının ardından milyarder işadamı Elon Musk ile yeni bir ilişkiye başlayan Amber Heard, ise ilk ayrılık sonrası "Hala çok yakınız" demişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen kalk uzaya mekik gönder ama bir kadını idare edeme :)
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