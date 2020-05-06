Elon Musk ve Grimes'in oğullarının adı X Æ A-12 ne anlama geliyor?

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes oğullarına verdikleri X Æ A-12 adının ne anlama geldiğini açıkladı.

Elon Musk, oğulları olduğunu Pazartesi günü Twitter hesabından duyurmuş ve adının da bir takipçisinin sorusu üzerine X Æ A-12 olduğunu yazmıştı.

Musk'ın altıncı oğlunun adı Twitter'da trend konular arasına girdi.

Ne anlama geliyor?

Şakalarıyla bilinen Musk'ın oğlunun adını açıkladığı Twitter mesajı önce birçokları tarafından ciddiye alınmadı, ciddi olup olmadığı sorgulandı.

Kanadalı sevgilisi müzisyen Grimes ise (gerçek adı Claire Boucher) hayranlarına yine Twitter üzerinden ismin ne anlama geldiğini söyledi.

Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor.

Kanadalı müzisyen son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti.

A-12 de Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu.