Elon Musk ve Jack Dorsey Web3’ü yorumladı

Dünya çapında çok sayıda girişimci, Web3’ü destekleyecek teknolojileri ve protokolleri tasarlamaya ve oluşturmaya çalışıyor. Web1 ve Web2’yi takip edecek olan Web3 savunucuları, günümüzün çevrimiçi platformlarının çok merkezileştiğini ve Amazon, Apple, Alphabet ve Facebook’un ana şirketi Meta gibi bir avuç büyük internet şirketi tarafından kontrol edildiğini savunuyor. Bu şirketler internette paylaşılan çok büyük miktarda veri ve içerik biriktirdi. Elon Musk da fikirlerini sundu.

Pazar günü Musk, “Bugünün neredeyse hayal edilemez doğası göz önüne alındığında, gelecek ne olacak?” sorusuna yanıt olarak “Web3’ün gerçek olduğunu öne sürmüyorum – şu anda gerçeklikten çok bir pazarlama modası gibi görünüyor – sadece geleceğin 10, 20 veya 30 yıl içinde nasıl olacağını merak ediyorum. 2051 kulağa çılgınca fütüristik geliyor!” ifadelerini kullandı. Geçen ay Twitter CEO’su olarak görevinden ayrılan Dorsey ise daha önce Square olan ödeme girişimi Block’a odaklanmak için “A ile z arasında bir yerde” dedi.

Intel çip krizi açıklaması endişe yarattı: Kriz ne zaman bitecek?



