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  4. Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü 'Zero Bond' kulübünün ayrıntıları ortaya çıktı

Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü 'Zero Bond' kulübünün ayrıntıları ortaya çıktı

04.12.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk ve Kim Kardashian gibi isimler başta olmak üzere dünyanın en zengin isimlerinin gittiği ve sadece üyelerin içeriye alındığı Zero Bond kulübünün ayrıntıları ABD medyasında yer aldı.

Elon Musk ve Kim Kardashian'ın gittiği ünlü 'Zero Bond' kulübünün ayrıntıları ortaya çıktı

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk ve Kim Kardashian gibi isimlerin de gittiği, New York'ta bulunan ve sadece üyelere açık kulüp Zero Bond'un ayrıntıları Business Insider'da yer buldu.

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Kulübe yılda binlerce dolar ödeniyor ve sadece ünlüler, siyasetçiler ve iş insanları kabul ediliyor.

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Kim Kardashian, Elon Musk ve Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt gibi isimlerin de sık sık ziyaret ettiği kulübün üyelik fiyatı 3 bin dolardan başlıyor.

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İçerisinde bar, dinlenme alanı, kütüphane, çalışma alanı gibi bölümlerin olduğu mekanın yöneticisi Will Makris, “Biz iş dünyasının her kademesinden insanların buraya gelmesini istiyoruz. Burada her türlü geçmişten ve milletten insan var” dedi.
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Makris, “Normalde bir araya gelemeyecek insanlar burada tanışıyorlar" diye konuştu.


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Elon Musk Kanye West Kim Kardashian
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