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  4. Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filminden yeni detaylar ortaya çıktı!

Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filminden yeni detaylar ortaya çıktı!

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Elon Musk, Tom Cruise ve NASA üçgeniyle çekilecek Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) uzay filminden yeni ayrıntılar geldi. Gelen ayrıntılara göre, Tom Cruise tarihi filmden milyonlarca dolar kazanacak. Filmin genel bütçesi ise dudak uçuklatacak cinsten.

Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filminden yeni detaylar ortaya çıktı!

Elon Musk'ın tam otonom elektrikli bir Tesla ya da insan beynine yerleştirilecek bir çip gibi hedefleri mevcut. Fakat Musk'ın tüm bu hedeflerden başka bir hedefi daha var. O da uzayda bir film çekmek. Bunun için Hollywood yıldızı Tom Cruise ile uzun bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Hatta NASA da uzayın tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak bu filme destek verecek. Ancak hepsi bu kadar değil. Filme dair gelen ayrıntılar çok daha fazla bilgiye ışık tutuyor.

TOM CRUİSE YÖNETMEN TOPLANTISINA GİRDİ

Tom Cruise'un başrolde olacağı uzay filminin bilinmeyenlerini NME aktardı. NME'nin haberine göre filmin başrolü Tom Cruise, filmin yönetmenini seçmek için Yarının Sınırında filminin yönetmeni Doug Liman, Görevimiz Tehlike serisinin ünlü yönetmeni Christopher McQuarrie ve yapımcı PJ van Sandwijk ile görüşme gerçekleştirdi. Yönetmenler, Universal Pictures tarafından onaylandığında filmin prodüksiyon öncesi hazırlık aşaması resmen başlayacak. Christopher McQuarrie'nin filmde yönetmen olarak olmasa da danışman olarak yer alabileceği konuşuluyor. Filmin senaryosu ise hala yazım aşamasında.

İŞTE UZAYDA ÇEKİLECEK FİLMİN TAHMİNİ BÜTÇESİ

Uzay filminin bütçesi ise gerçekten dudak uçuklatıcı bir rakam olacak. Tahminlere göre filmin bütçesi 200 milyon dolar olarak belirlenecek. Oyuncu ve yapımcı olarak filme emeği bulunacak olan Tom Cruise ise yine tahminlere göre 30 ila 60 milyon dolar arasında bir kazanç sağlayacak.

uzay filmi

ELON MUSK VE TOM CRUİSE'UN UZAY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Elon Musk ile Tom Cruise'un ortak uzay filminin net bir vizyon tarihi yok. Koronavirüs salgını sinema sektörünün elini kolunu bağlamışken, böylesine bir filmin de net bir tarih vermesi, hele ki daha kamera kayda girmeden bunu yapması mümkün değil. Ancak proje için adı geçen isimlerden anlaşıldığı kadarıyla bizleri seyir keyfi yüksek bir film bekliyor.

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