Elon Musk ve Tom Cruise'un uzay filminden yeni detaylar ortaya çıktı!

Elon Musk'ın tam otonom elektrikli bir Tesla ya da insan beynine yerleştirilecek bir çip gibi hedefleri mevcut. Fakat Musk'ın tüm bu hedeflerden başka bir hedefi daha var. O da uzayda bir film çekmek. Bunun için Hollywood yıldızı Tom Cruise ile uzun bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Hatta NASA da uzayın tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak bu filme destek verecek. Ancak hepsi bu kadar değil. Filme dair gelen ayrıntılar çok daha fazla bilgiye ışık tutuyor.

TOM CRUİSE YÖNETMEN TOPLANTISINA GİRDİ

Tom Cruise'un başrolde olacağı uzay filminin bilinmeyenlerini NME aktardı. NME'nin haberine göre filmin başrolü Tom Cruise, filmin yönetmenini seçmek için Yarının Sınırında filminin yönetmeni Doug Liman, Görevimiz Tehlike serisinin ünlü yönetmeni Christopher McQuarrie ve yapımcı PJ van Sandwijk ile görüşme gerçekleştirdi. Yönetmenler, Universal Pictures tarafından onaylandığında filmin prodüksiyon öncesi hazırlık aşaması resmen başlayacak. Christopher McQuarrie'nin filmde yönetmen olarak olmasa da danışman olarak yer alabileceği konuşuluyor. Filmin senaryosu ise hala yazım aşamasında.