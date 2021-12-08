Elon Musk Web 3.0 ile ilgili ne düşünüyor? Çok şaşıracaksınız

Elon Musk, genellikle yeni teknolojiler konusunda yaptığı girişimler ile biliniyor. Mesela elektrikli araçlara çok fazla talep yokken kendisi bu sektöre giriş yaptı. Sonuç olarak Tesla markasını güçlü bir şekilde yukarılara taşıdı. Şu anda Tesla dünyanın en değerli otomotiv markası konumunda.

ELON MUSK'TAN ŞAŞIRTAN WEB 3.0 YORUMU

Uzay teknolojilerinde SpaceX ön plana çıkmaya başladı. Kendisinin kurduğu bu uzay şirketi yine üst düzey teknolojiler ile anılıyor. Fakat Musk Web 3.0 teknolojisi konusunda "saçmalık" açıklaması yaptı. Onun genellikle yeni teknolojilere büyük miktarda yatırım yaptığı biliniyor. Ancak bu defa yeni bir teknolojiye yatırım yapmak yerine onu saçmalık olarak nitelendirdi.

Bazı analistler Web 3.0 teknolojileri ile ilgili ilginç bazı açıklamalar yapıyor. Mesela Cornell Üniversitesi profesörü James Grimmelmann bu teknolojiyi buharlı yazılım olarak tanımladı. Musk ise tamamen saçmalık olarak görüyor. Yani herkesin bu yeni teknoloji ile ilgili olumlu yorumları yok.

Web 3.0 ile veriler merkezi olmayan bir şekilde birbirine bağlanabilir. Bu veriler belirli bir sunucu deposunda tutulmuyor. Bunun yerine bilgisayarlar arasında yapılan aktarım ile saklanıyor. Böylece bilgi kişiye özel hale geliyor ve kullanıcılar istedikleri zaman bundan para kazanabiliyor. Elon Musk Web 3.0 için bu teknolojiye rağmen saçmalık ifadesini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda bu kavramı çok daha fazla duyma ihtimalimiz yüksek. Belki de ileride Web 3.0 artık internet teknolojisinin temeli haline gelecek. Facebook bu alana 10 milyar dolarlık yatırım yaptı.

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