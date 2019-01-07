Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri

SpaceX patronu yeni roketinin görseli ile bir kez daha tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Grasshopper uçuşlarında kullanılması planlanan roketin test aşaması tamamlandıktan sonra 2020 yılında yörünge misyonlarında kullanılması planlanıyor.

İşte Starship'in ilk görüntüsü

Geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Tesla ile adından sıkça söz ettiren ve Mars hedefi için yoğun mesai harcayan SpaceX bu kez yeni roketinin görseli ile gündemde.

Zira Elon Musk Starship isimli test aracının ilk görüntüsünü yayınladı! Starship’in tamamlanmış halinin uzunluğu 30 metre, genişliği ise 8 metre civarında olması planlanıyor.

SpaceX roketi Grasshopper uçuşlarında kullanarak test etmek ve 2020’deki yörünge misyonlarında kullanmayı planlıyor.

ELON MUSK KİMDİR? Peki kim bu Elon Musk? İşte son dönemin en çok konuşulan kişilerinden biri olan Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu.

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.