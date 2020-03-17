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Elon Musk yine Apple’a yüklendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Apple kendi işletim sistemlerinin son derece güvenli ve kaliteli olduğunu her zaman iddia ediyor . Elon Musk ise öyle düşünmüyor. Hatta bazı kullanıcılar da Apple ile ilgili aynı fikirde değiller.

Elon Musk yine Apple’a yüklendi

Örneğin Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO görevini üstlenen Elon Musk, Apple hakkında son derece ağır suçlamalarda bulundu. Ona göre Apple, teknoloji ile doğru orantılı olarak gelişmiyor.

Hatırlayacağınız üzere iOS platformu iOS 13 ile birlikte yeni güncellemeler kazanmıştı. Bu güncellemelerden bir tanesi de e-posta ile ilgiliydi. Bazıları bu güncellemeyi çok sevmesine rağmen kimileri de adeta nefret etti.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamada Apple şirketinin yapmış olduğu iOS 13 güncellemesinin bütün sistemleri bozduğu ve büyük sorunlar yarattığı ifade edildi. Bu durum Apple kullanıcıları tarafından da daha önce defalarca dile getirilmişti. Elon Musk kendisinin bir iPhone kullandığını ve iOS 13 güncellemesi ile birlikte e-posta sisteminin adeta darmaduman olduğunu söyledi.

Gerçekten de bundan kısa bir süre önce iOS 13 platformunun getirmiş olduğu yeni e-posta sistemleri büyük sorunlar içeriyordu. Elon Musk bu problemlerin bir an önce giderilmesi için Apple şirketine e-posta attığını bile söyledi. Ancak ona göre Apple teknoloji ile doğru orantılı olarak kendisini geliştirmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Apple

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