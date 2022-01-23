Elon Musk yine çok konuşulacak! Bu kez Twitter'ı eleştiri yağmuruna tuttu: "Bu, sinir bozucu"

Ünlü milyarder Elon Musk bu kez NFT adımı atan Twitter'ı topa tuttu. Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz günlerde NFT profil resmi hizmetini başlatmıştı. Bu hizmet, kullanıcıların profil resmi olarak bir NFT ayarlamasına imkan tanıyordu. Ancak Elon Musk, bu özellik üzerinden Twitter'a deyim yerindeyse verdi veriştirdi.

"TWITTER MÜHENDİSLİK KAYNAKLARINI BU SAÇMALIKLARA HARCIYOR"

Tesla ve Spacex CEO'su Elon Musk, Twitter'ı mühendislik kaynaklarını, NFT profil resmi özelliği için kullanmakla eleştirdi. Özelliğin bir ekran görüntüsünü paylaşan Musk, "Bu, sinir bozucu" ifadesini kullandı. Musk bir sonraki tweet'inde ise "Kripto dolandırıcıları her başlıkta bir spambot ‘partisi’ düzenlerken Twitter mühendislik kaynaklarını bu saçmalıklara harcıyor” dedi. Böylece Twitter'ın kaynaklarını kripto dolandırıcılıklarla mücadele yerine, NFT profil resmi gibi özelliklere harcamasının doğru olmadığını ima etti.

ADAM SINGER'DAN ELON MUSK'A DESTEK

Musk'ın tweeti çok sayıda beğeni alırken, Tesla CEO'su ile Twitter'ın kaynaklarını daha iyi kullanması gerektiği konusunda hemfikir olanlar da vardı. Bunlardan biri Google'ın eski pazarlama müdürü Adam Singer'dı. Singer, "Elon bu konuda haklı. Twitter'ın ekibinin, kullanıcı deneyimi için gerçekte neyin önemli olduğu konusunda daha iyi bir önceliklendirmeye ihtiyacı var." diyerek ünlü milyardere destek çıktı.

ELON MUSK'A KARŞI ÇIKANLAR DA OLDU

Twitter kullanıcılarından biri Musk'a “Bazı insanlar kripto para birimi konusunda aynı şekilde hissediyor” diyerek karşı eleştiride bulundu. Başka biri, Twitter'ın NFT özelliğini eleştiren Musk'ı, kendi şirketi ile Dogecoin (DOGE) konusunda aynı şeyi yapmakla suçladı.

