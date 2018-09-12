Elon Musk yine çok konuşulacak! Oyun konsoluyla bakın bu kez ne yaptı

Boring Company adlı şirketi ile kentlerin altına tüneller kazmak için kolları sıvayan ünlü iş adamı, bakın nasıl bir çalışma içinde...

Elon Musk'ın oyun konsoluyla yaptığına inanamayacaksınız

1 / 19 Sansasyonel girişimci Elon Musk’ın şehirlerin altına tüneller kazmak için kurduğu Boring Company, dev sondaj makinelerini kontrol etmek için eğlenceli bir yöntem geliştirdi.

2 / 19 Girişimcilik dediğimizde aklımıza ilk gelen simalardan olan Elon Musk, Boring Company ile araçları yer altına inşa edilen raylı sistemlerde götürerek trafik sorununu çözüyor.

3 / 19 Bu iş için açılan tünellerden çıkan atıl topraklar ve kayaçlar, yeniden işlenip düşük maliyetli tuğlalar olarak satılıyorlar.

4 / 19 Boring Company, bir süredir trafik açısından dünyanın en karmaşık şehirlerinden olan Los Angeles’ın altını boşaltıyor

5 / 19 Projenin kahramanları ise dev tünel kazma makineleri ve onları kontrol eden mühendisler. Ayrıca bu makineler her yeni kazı projesinde biraz daha gelişiyorlar.

6 / 19 Şirketin Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, işlerin ne kadar kolaylaştırıldığını da gözler önüne seriyor.

7 / 19 Twitter'dan paylaşılan videoda bu proje için kullanılan tünel kazma makinelerinin Microsoft'un oyun konsolu Xbox'ın kumandası kontrol edildiği görülüyor.

8 / 19 "Tüm zamanların en iyi oyunu" notu ile paylaşılan söz konusu videodaki kişinin Elon Musk olup olmadığı ise bilinmiyor.

9 / 19 Aslında bu Xbox kollarının ilk kez gerçek boyutlu bir endüstriyel alanda kullanıldığı proje değil. Böyle işlerde asıl amaç, milyonlarca insanın hakim olduğu sistemleri daha geçerli kılmak.

10 / 19 Teknoloji dünyasının belki de en çok konuşulan ismi Elon Musk Los Angeles trafiğinin onu çıldırttığını belirtmiş ve sırf bu yüzden tünel kazmak için bir sondaj şirketi kuracağını kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajla duyurmuştu.

11 / 19 Elon Musk yaptığı yatırımlar ile kuşkusuz teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim! Peki kim bu Elon Musk?

12 / 19 Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

13 / 19 Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

14 / 19 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

15 / 19 Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

16 / 19 Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

17 / 19 Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu.

18 / 19 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.