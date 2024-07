Elon Musk yine durmadı! Bu kez 'küresel yazılım krizi' ile dalga geçti

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

Yaşanan yazılım krizi sosyal medyada da gündem oldu. Konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Paylaşım yapan kullanıcılardan biri de Tesla ve SpaceX'in CEO'su, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'tı.

Elon Musk, yaşanan sorunla ilgili tepkilerini X hesabından yaptığı paylaşımlarla verdi. Musk, ilk olarak "Görünüşe göre her şey bozuldu" paylaşımında bulunan bir kullanıcıya yanıt vererek "Bu uygulama (X) hala çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Musk aynı zamanda konuyla ilgili birçok paylaşımı alıntılayarak takipçileriyle paylaştı. İşte bu paylaşımlardan bazıları:

On X, you get a front-row seat to whatever is going on now before it's known elsewhere later.