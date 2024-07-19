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  4. Elon Musk yine durmadı! Bu kez 'küresel yazılım krizi' ile dalga geçti

Elon Musk yine durmadı! Bu kez 'küresel yazılım krizi' ile dalga geçti

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
19.07.2024 12:21
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Dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. Kimi çevrelerce 'küresel yazılım krizi' olarak nitelenen olay nedeniyle ABD’den Almanya’ya, İsviçre’den Hindistan’a kadar birçok ülkede havayolu, bankacılık ve pek çok sektörde sorunlar yaşandı. Bilişim ve siber güvenlik uzmanlarının son on yılın en büyük hizmet kesintisi olarak tanımladıkları sorun, birçok sosyal medya kullanıcısının da gündeminde. Bu kullanıcılara Tesla ve SpaceX'in CEO'su, X'in sahibi Elon Musk da dahil...

Elon Musk yine durmadı! Bu kez 'küresel yazılım krizi' ile dalga geçti

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

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Yaşanan yazılım krizi sosyal medyada da gündem oldu. Konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Paylaşım yapan kullanıcılardan biri de Tesla ve SpaceX'in CEO'su, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'tı.

ELON MUSK'TAN 'YAZILIM KRİZİ' PAYLAŞIMLARI

Elon Musk, yaşanan sorunla ilgili tepkilerini X hesabından yaptığı paylaşımlarla verdi. Musk, ilk olarak "Görünüşe göre her şey bozuldu" paylaşımında bulunan bir kullanıcıya yanıt vererek "Bu uygulama (X) hala çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Musk aynı zamanda konuyla ilgili birçok paylaşımı alıntılayarak takipçileriyle paylaştı. İşte bu paylaşımlardan bazıları:

DİĞER KULLANICILAR DA PAYLAŞIM YAPTI

Dünya genelinde yaşanan yazılım problemiyle ilgili tek paylaşım yapan kişi Elon Musk değildi. Birçok kullanıcı söz konusu problem nedeniyle X gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım ve yorumlardan bazıları şöyle:

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Elon Musk
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