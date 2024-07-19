Elon Musk yine durmadı! Bu kez 'küresel yazılım krizi' ile dalga geçti

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

Yaşanan yazılım krizi sosyal medyada da gündem oldu. Konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Paylaşım yapan kullanıcılardan biri de Tesla ve SpaceX'in CEO'su, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'tı.

ELON MUSK'TAN 'YAZILIM KRİZİ' PAYLAŞIMLARI

Elon Musk, yaşanan sorunla ilgili tepkilerini X hesabından yaptığı paylaşımlarla verdi. Musk, ilk olarak "Görünüşe göre her şey bozuldu" paylaşımında bulunan bir kullanıcıya yanıt vererek "Bu uygulama (X) hala çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Musk aynı zamanda konuyla ilgili birçok paylaşımı alıntılayarak takipçileriyle paylaştı. İşte bu paylaşımlardan bazıları:

On X, you get a front-row seat to whatever is going on now before it's known elsewhere later. — Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) July 19, 2024

DİĞER KULLANICILAR DA PAYLAŞIM YAPTI

Dünya genelinde yaşanan yazılım problemiyle ilgili tek paylaşım yapan kişi Elon Musk değildi. Birçok kullanıcı söz konusu problem nedeniyle X gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım ve yorumlardan bazıları şöyle:

The Microsoft / CrowdStrike outage has taken down most airports in India. I got my first hand-written boarding pass today 😅 pic.twitter.com/xsdnq1Pgjr — Akshay Kothari (@akothari) July 19, 2024