Elon Musk yine gündemde: Ukrayna'nın en çok indirilen uygulaması ona ait!

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Elon Musk'ın insanların uydu tabanlı internet hizmetine erişmesini sağlayan Starlink projesine ait uygulamasının Ukrayna'da en çok indirilen uygulama haline geldiği ortaya çıktı.

SpaceX'in 50 yaşındaki CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya yaklaşık 2.000 uydudan oluşan uydu-internet sistemi Starlink'e erişim sağlamasını sağladı. Hatta Musk, insanların uydulara erişip internete bağlanabilmesi için ülkeye Starlink terminalleri gönderdi. Böylece Rusya'nın işgaline uğrayan ülkedeki sakinler herhangi bir internet kesintisine rağmen Starlink ile internete erişim sağlayabildi.

Rakamlar ise Elon Musk'ın Starlink uygulamasının Ukrayna'da neredeyse 100 bin kez indirildiğini ve küresel indirme rakamlarının son birkaç hafta içinde üç kattan fazla arttığını gösteriyor.

App Store ve Google Play'den veri sağlayan bir kuruluş olan Sensor Tower, Starlink'in geçtiğimiz Pazar günü dünya çapında 21.000'den fazla kez indirildiğini söyledi.

Kuruluş, bunun tek bir günde çoğu küresel yükleme rekorunu kırdığını ve indirmelerin çoğunun Ukrayna'dan geldiğini söyledi.

Ancak bu ayın başlarında Musk, Starlink'in Rusya tarafından hedef alınma olasılığının yüksek olduğu konusunda Ukraynalıları Twitter'dan uyarmıştı.

Musk attığı tweet'te "Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemidir, bu nedenle hedef alınma ihtimali yüksek. Lütfen dikkatli kullanın." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okumuş ve onu teke tek dövüşe davet etmişti. Musk, bu teklifinde kesinlikle ciddi olduğunu da söylemişti. Ayrıca "Eğer savaşmaktan korkarsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ederim ve ben solak bile değilim." demişti.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona