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  4. Elon Musk yine yapacağını yapıyor! Dünya daha öncekine alışamamışken bir mavi tik sürprizi daha: Bu sefer bakın ne için

Elon Musk yine yapacağını yapıyor! Dünya daha öncekine alışamamışken bir mavi tik sürprizi daha: Bu sefer bakın ne için

18.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın ücretli mavi tiki epey bir konuşuluyor. Üstelik aylık 7.99 dolar karşılığında alınabilen mavi tik, daha konuşulmaya devam edecek gibi de duruyor. Ancak dünya daha bu mavi tike alışamamışken başka bir mavi tik hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bu mavi tiki bakın kimler alınabilecekmiş!

Elon Musk yine yapacağını yapıyor! Dünya daha öncekine alışamamışken bir mavi tik sürprizi daha: Bu sefer bakın ne için

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter son günlerin hakkında en çok haberi yapılan sosyal medya platformlarından biri. Bunun nedeni Musk'ın ipleri eline almasıyla birlikte yaşananlardan başka bir şey değil. Twitter'ın genel merkezine lavaboyla girmesi, üst düzey yöneticileri kovması, daha sonra büyük bir işten çıkarma operasyonu başlatması ve daha niceleri... Ünlü milyarder sosyal medya platformunun başına geçtiğinden beri gerçekten de çok fazla olay meydana geldi. En dikkat çeken konu ise ücretli mavi tik satmaya başlamasıydı. Satışların 29 Kasım'da tekrar başlayacağı bildirilse de ücretli mavi tik en çok konuşulan konular arasına girdi. Ancak bugün, Twitter'ın mavi tik projesine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

TWITTER GÖZÜNÜ İŞLETMELERE ÇEVİRDİ

The Verge'ün Platformer'dan aktardığı bilgilere göre, Twitter, işletmelerin satın alabilecekleri bir "Blue for Business" projesi üzerinde çalışıyor. Ayrıntıları paylaşılan Blue for Business projesi dikkate değer görünüyor. Çünkü bu projeyle birlikte işletmelerin çalışanlarına özel tikler satın alabilecekleri, çalışanları için farklı türde bir mavi tik satın alma seçeneğine sahip olacakları iddia ediliyor.

FILE PHOTO: Illustration shows Twitter app logo

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İddialara göre bu proje, bu hesapların hangi şirkete bağlı olduğunu netleştirip, diğer hesaplardan ayırt edilmesine yardımcı olacak.

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Twitter mavi tik

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