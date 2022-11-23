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Elon Musk yine yaptı yapacağını! Twitter mesajlarımızı şifreleyecek: "Kafama silah dayasalar bile..."

23.11.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunda çok konuşulan adımlar attı. Ancak çok sayıda işçinin bağlantısını kestiği Twitter'da artık inşa etme dönemi başlıyor gibi görünüyor. Musk yine yapacağını yaptı. Ünlü milyarderin aklı bu kez mesajlarımızı daha güvenli hale getirmekte. Bunun için yeni bir özelliğin hazırlığı yapılırken, Elon Musk'ın "Kafama silah dayasalar bile" diyerek başlayan sözü gündem oldu.

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Twitter mesajlarımızı şifreleyecek: "Kafama silah dayasalar bile..."

Twitter, Elon Musk tarafından satın alındığından beri tarihine geçecek bir süreç yaşıyor. Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlaması ve Twitter'ın genel merkezine lavaboyla girmesiyle başlayan bu süreçte son olarak çok sayıda çalışanın istifa etmesiyle devam etti. Ancak artık Twitter'da inşa etme dönemi başlıyor gibi görünüyor. Bunun çıkarımı, Twitter DM'lere (Direkt Mesaj) gelecek yeni özellik/özelliklerden yapılıyor. Elon Musk yine yapacağını yapıyor!

MUSK DM'LERİ ŞİFRELİYOR

The Verge'ün haberine göre, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, DM'lerin çalışma şeklini iyileştirme arzusunu kamuoyuna açıkladı. Musk çalışanlarla yaptığı bir toplantıda bunun tam olarak neye benzediğini dile getirdi. Elde edilen toplantının bir kaydına göre, ünlü milyarder pazartesi günü Twitter'ın San Fransisco'daki genel merkezinde "Twitter 2.0" başlıklı bir sunum yaptı. Musk, çalışanlarına şirketin DM'leri şifreleyeceğini ve hesaplar arasında şifreli görüntülü ve sesli arama eklemek için çalışacağını söyledi.

FILE PHOTO: The Twitter logo is seen outside the offices in New York

Yani DM'ler WhatsApp ve Signal gibi popüler sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi şifrelenerek daha güvenli hale getirilecek. Aynı zamanda görüntülü ve sesli arama yapılabilecek ve bunlar da şifreli bir şekilde gerçekleştirilecek.

"BİRİSİ KAFAMA SİLAH DAYASA BİLE KİMSENİN DM'LERİNE BAKAMAYACAĞIM BİR DURUM OLMALI"

Aktarılanlara göre Elon Musk, "Kullanıcıların gizliliklerinden endişe duymadan, Twitter'da tüm DM'lerinin internete düşmesine neden olabilecek bir veri ihlalinden endişelenmeden veya Twitter'da birinin gözetleme yapıyor olabileceğini düşünmeden iletişim kurabilmelerini sağlamak istiyoruz." dedi. Musk bunun daha önce birkaç kez olduğunu da belirtti. Ayrıca ünlü milyarderin gündem olan şu sözü söylediği ortaya çıktı:

"Birisi kafama silah dayasa bile kimsenin DM'lerine bakamayacağım bir durum olmalı"

Habere göre Musk, DM'lerin daha önce açığa çıktığı konusunda haklı. Twitter, 2018'de işletmeler ve müşterileri arasındaki açıklanmayan sayıda DM'nin bir yıldan fazla bir süredir başka kişiler tarafından erişilebilir olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu yılın başlarında ise eski bir Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casusluk yapıp kullanıcı verilerine uygunsuz bir şekilde erişmekle suçlanmıştı.

Twitter corporate headquarters building in San Francisco, California

Twitter'dan yeni mavi tik kararı! Twitter'dan yeni mavi tik kararı!

SIGNAL'İ ÖVEN MUSK KARARLI! YAPACAK

Twitter birkaç kez şifreli DM'ler oluşturmayı denese de bunları sonuçlandırıp sürdüremedi. Ancak Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı vizyonda şifrelemeyi öncelikli hale getirip kullanıma sunmaya kararlı gibi duruyor. Şifreli sohbet uygulaması Signal'i öven Musk, "DM'ler aracılığıyla sesli ve görüntülü sohbet yapma yeteneğine de sahip olmak istiyoruz" da demekte.

Bakalım Elon Musk Twitter'ın inşası döneminde karşımıza başka neler çıkartacak? Hep birlikte göreceğiz...

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