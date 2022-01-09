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Tesla sürücülerine kötü haber: FSD (Full Self-Driving) yazılımına zam geldi! Elon Musk açıkladı

09.01.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'dan Tesla'nın elektrikli araçları için geliştirdiği otonom sürüş yazılımı FSD (Full Self-Driving) için sürücülere kötü haber verdi. Musk, FSD fiyatının yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, yazılım geniş sürüme yaklaştıkça aylık abonelik fiyatı da artacak. Peki FSD yazılımının fiyatı ne kadara çıktı? İşte Tesla FSD'nin yeni fiyatı...

Tesla sürücülerine kötü haber: FSD (Full Self-Driving) yazılımına zam geldi! Elon Musk açıkladı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, elektrikli otomobil modellerinde otonom sürüş teknolojisi üzerine adımlar da atıyor. Bunun için Full Self-Driving (FSD) yazılımını geliştiren ve beta olarak denenmesini sağlayan Tesla, şimdi ise yazılımın fiyatını yükselttiğini duyurdu. Hem de zam kararı, CEO Elon Musk tarafından açıklandı.

ELON MUSK'TAN TESLA FSD İÇİN ZAM KARARI

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'dan şirketin FSD yazılımının fiyatını 2.000 dolarlık bir artışla 12.000 dolara çıkardığını söyledi. Yeni fiyatın yalnızca ABD'deki müşteriler için 17 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını duyuran Musk, yazılım geniş sürüme yaklaştıkça FSD için aylık 199 dolarlık abonelik fiyatının da artacağını belirtti.

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Tesla

Tesla sürücülerinin, henüz beta aşamasında olan Tesla'nın kendi kendine sürüş yazılımına erişmek için iyi bir güvenlik puanına sahip olması gerekiyor.

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Elon Musk
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