Tesla sürücülerine kötü haber: FSD (Full Self-Driving) yazılımına zam geldi! Elon Musk açıkladı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, elektrikli otomobil modellerinde otonom sürüş teknolojisi üzerine adımlar da atıyor. Bunun için Full Self-Driving (FSD) yazılımını geliştiren ve beta olarak denenmesini sağlayan Tesla, şimdi ise yazılımın fiyatını yükselttiğini duyurdu. Hem de zam kararı, CEO Elon Musk tarafından açıklandı.

ELON MUSK'TAN TESLA FSD İÇİN ZAM KARARI

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'dan şirketin FSD yazılımının fiyatını 2.000 dolarlık bir artışla 12.000 dolara çıkardığını söyledi. Yeni fiyatın yalnızca ABD'deki müşteriler için 17 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını duyuran Musk, yazılım geniş sürüme yaklaştıkça FSD için aylık 199 dolarlık abonelik fiyatının da artacağını belirtti.

Tesla FSD price rising to $12k on Jan 17 — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2022

Tesla sürücülerinin, henüz beta aşamasında olan Tesla'nın kendi kendine sürüş yazılımına erişmek için iyi bir güvenlik puanına sahip olması gerekiyor.

