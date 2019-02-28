Elon Musk’a SEC’ten Ceza

Musk'ın şirket hisselerini hisse başına 420 dolara geri alarak Tesla'yı yeniden tamamen özel hale getirmek için bazı finansörlerle anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından, şirket hisseleri aynı gün yüzde 11 değer kazanmıştı. Ancak Musk birkaç hafta sonra yine Twitter’da anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Komisyon ve Elon Musk arasındaki ilk anlaşmazlık 13 Ağustos 2018'de Musk’ın şirketini borsadan çekmek üzere mali kaynak bulduğunu kişisel Twitter hesabından duyurmasıyla başlamıştı.

Komisyon, New York Güney Bölge Mahkemesi’ne açtığı davada, Musk'ın 20 Şubat'ta kişisel Twitter hesabında şirketin yıllık otomobil üretim hedefiyle ilgili paylaştığı yanlış bilgiler nedeniyle "güveni ihlal" suçundan yargılanmasını talep ediyor.

ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC), elektrikli lüks araba üreticisi Tesla'nın CEO’su Elon Musk hakkında daha önce yapılan adli uzlaşma anlaşması hükümlerine uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

New York’ta geçtiğimiz iki yıl boyunca hakkında dava açılan ünlüler kervanına Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk da katılıyor.

Musk'ı, yatırımcıları yanlış yönlendirerek borsa dolandırıcılığı yapmakla suçlayan ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu, Musk ve şirketi hakkında inceleme başlatmıştı.

Komisyon, başta Musk'ın CEO görevinden ayrılmasını istemiş ancak 29 Eylül’de varılan adli uzlaşma anlaşmasıyla Musk'ın ve Tesla'nın 20'şer milyon dolar para cezası ödemesi kararlaştırılmıştı.

Anlaşma kapsamında Musk, Tesla ilgili Twitter ‘da yaptığı tüm paylaşımlar için şirket avukatlarının görüşünü almayı kabul etmişti.

Musk 20 Şubat'ta da “Tesla 2011'de 0 araç üretti ama 2019'da 500 bin araç üretecek" yorumunu yapmış, SEC ise firmanın birkaç hafta önce yatırımcılara yaptığı bilgilendirmede, şirketin 2019'da en fazla 400 bin araç üreteceğini ifade ettiğini vurgulayarak, Musk'ın paylaşımının yanıltıcı olduğunu savunmuştu.

Elon Musk, söz konusu paylaşımın hemen ardından yaptığı düzeltme amaçlı paylaşımda ise " '2019 sonunda yıllık üretim kapasitemiz 500 bin aracı, haftada ortalama 10 bin aracı bulmuş olacak' demek istedim. Ancak teslimat sayısının hala 400 bin civarında olacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.