Elon Musk'ın Twitter hedefi: 1 milyar kullanıcı

Teknoloji alanındaki yatırımları ile bilinen ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter çalışanları ile çevrim içi olarak yaptığı ilk toplantıda, Twitter kullanıcılarının sayısını en az 1 milyara yükseltmek istediğini söyledi. Twitter'in halen dünya genelinde yaklaşık 229 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Ekonomi dergisi Forbes'in sıralamasına göre dünyanın en zengin insanı olan Musk, toplantıda olası işten çıkartmalara ilişkin soruları da yanıtladı. Twitter'in finansal açıdan "sağlıklı" olması gerektiğini belirten Musk, "Şu anda giderler gelirlerden daha fazla" dedi. Musk, "Belirgin şekilde önemli katkılar sağlayan kimsenin bu konuda endişelenmesine gerek yok" ifadesini de sözlerine ekledi. Twitter'in geçen yıl sonundaki verilere göre yaklaşık 7 bin 500 çalışanı bulunuyor.

TWİTTER İLE ANLAŞMA

Elon Musk, toplantıda Twitter'ı devralmak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlayıp tamamlamayacağı konusunda ise bilgi vermedi. Twitter, Nisan ayı sonunda Elon Musk'ın sosyal medya platformunu satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Musk, Mayıs ayı ortasında ise devir teslim işlemlerinin şimdilik askıya alındığını açıklamış, satış işlemlerini tamamlamadan önce Twitter'daki kullanıcılardan gerçek olmayanlarının oranının gerçekten yüzde 5'in altında olup olmadığının hesaplanmasını bekleyeceğini belirtmişti.

Elon Musk, ılımlı siyasi tutumları tercih ettiğini ancak Twitter kullanıcılarının "ölçüyü aşan" ifadeler kullanmalarının mümkün olabileceğini belirtti. "İnsanların yasalar çerçevesinde oldukça ölçüyü aşan şeyler söylemesine izin verilmeli, ancak bu desteklenmeyecek" diyen Musk, "İnsanların söylemek istediklerine izin vermek ile Twitter'da kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak arasındaki dengeyi" kurmaları gerektiğini söyledi. Musk, daha önce de Twitter'i satın alma işlemlerinin tamamlanması sonrasında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağının kaldırılabileceğini belirtmişti.

AFP, Reuters/JD, HT

